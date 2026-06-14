Tumores asintomáticos: los tipos de cáncer que suelen descubrirse por accidente en una radiografía

Una caída que obliga a hacerse una radiografía, un dolor de espalda que termina en una tomografía o una ecografía solicitada por una molestia digestiva pueden revelar algo que nadie buscaba: un cáncer. Aunque suele asociarse el diagnóstico oncológico con la aparición de síntomas claros, una parte de los tumores se detecta de manera accidental durante estudios realizados por motivos completamente distintos.

Los médicos llaman a estos casos “hallazgos incidentales”. Ocurren cuando una tomografía, una resonancia magnética, un ultrasonido o una radiografía muestran una lesión sospechosa mientras se investiga otro problema de salud. A partir de ese descubrimiento inesperado pueden iniciarse estudios complementarios que, en algunos casos, confirman la presencia de un tumor maligno.

Este tipo de detección se observa con frecuencia en el cáncer de riñón. Muchas personas llegan a realizarse estudios por traumatismos, dolor lumbar, cálculos renales o molestias abdominales y, durante la evaluación, los especialistas encuentran una masa renal que hasta ese momento no había provocado síntomas.

Algo similar sucede con el cáncer de tiroides. El uso cada vez más extendido de ecografías y estudios de cuello ha permitido identificar pequeños nódulos que pueden permanecer años sin generar señales evidentes. En muchos casos, estos hallazgos aparecen durante controles realizados por razones ajenas a una sospecha oncológica.

Paciente en quimioterapia. Foto: Freepik.

Los tumores pulmonares también pueden descubrirse de manera fortuita. Algunas lesiones son detectadas en tomografías indicadas por neumonías, evaluaciones cardiovasculares o incluso por lesiones deportivas. Lo mismo ocurre con determinados cánceres de hígado que aparecen durante estudios vinculados al hígado graso, alteraciones en análisis de laboratorio o molestias digestivas.

Una de las razones por las que esto sucede es que ciertos tumores pueden desarrollarse durante largos períodos sin provocar síntomas. El riñón, por ejemplo, mantiene gran parte de su funcionamiento aun cuando existe una lesión en crecimiento. Del mismo modo, pequeños tumores en el pulmón o el hígado pueden pasar inadvertidos hasta alcanzar un tamaño considerable.

Sin embargo, los especialistas subrayan que encontrar una anomalía en un estudio no significa automáticamente que exista cáncer. Muchas de las lesiones detectadas de forma incidental resultan ser quistes, nódulos benignos u otras alteraciones sin importancia clínica.

Paciente y doctor en consulta medica. Foto: Shutterstock.

Cuando sí existe sospecha de malignidad, estos descubrimientos tempranos pueden marcar una diferencia importante. Detectar un tumor antes de que produzca síntomas suele ampliar las opciones terapéuticas y favorecer un abordaje más precoz de la enfermedad.

Por eso, los expertos insisten en la importancia de realizar controles médicos periódicos y de dar seguimiento a cualquier hallazgo informado en estudios de imagen, incluso cuando estos hayan sido solicitados por motivos que, en apariencia, no guardaban relación con el cáncer.

Con base en El Tiempo/GDA