Cómo elegir la mejor bebida vegetal entre soja, almendra o arroz según tus necesidades nutricionales

Las bebidas vegetales ganan cada vez más espacio, ya sea por intolerancia a la lactosa, alergias alimentarias, elección ética o simplemente por preferencia personal. Pero frente a la variedad disponible —soja, almendra, arroz, avena, coco y otras— surge una pregunta inevitable: ¿cuál conviene elegir? La respuesta depende menos de las modas y más de las necesidades de cada persona.

Las llamadas "leches vegetales" son bebidas elaboradas a partir de ingredientes de origen vegetal mezclados con agua y procesados hasta obtener una textura similar a la de la leche tradicional. Aunque el nombre popular se mantiene, en muchos países se las denomina oficialmente bebidas vegetales porque no provienen de animales.

Originalmente surgieron como una alternativa para quienes no podían consumir lácteos, ya fuera por intolerancia a la lactosa, alergia a las proteínas de la leche o por seguir una alimentación vegetariana o vegana. Con el tiempo, también comenzaron a valorarse por otras características nutricionales, como su menor contenido de grasas saturadas y la presencia de fibra, antioxidantes o grasas saludables en algunas variedades.

Sin embargo, no todas ofrecen lo mismo. La bebida de arroz suele ser una de las opciones más seguras para personas con múltiples alergias, ya que no contiene lactosa, soja ni frutos secos. Aun así, presenta algunas limitaciones nutricionales: aporta poca proteína y puede generar aumentos más rápidos de la glucosa en sangre.

Botellas de leche vegetal. Foto: Freepik

Las versiones sin azúcar de almendra suelen destacarse por su bajo aporte calórico. El inconveniente es que contienen poca proteína, por lo que generan menos saciedad. En cambio, la bebida de soja suele resultar más satisfactoria gracias a su mayor contenido proteico.

Los especialistas también recomiendan revisar las etiquetas. En el caso de las bebidas de almendra, muchas contienen porcentajes muy bajos de este fruto seco y suelen incluir azúcares o aceites añadidos. Cuanto más simple sea la fórmula, mejor. Destaca por su contenido de vitamina E, un antioxidante relacionado con la protección celular frente al estrés oxidativo. También aporta grasas insaturadas que ayudan a mantener la función de barrera de la piel, favoreciendo su hidratación y protección.

La bebida de soja es considerada por muchos nutricionistas como la alternativa vegetal más parecida a la leche de vaca. La razón principal es que contiene proteínas completas, es decir, aporta los nueve aminoácidos esenciales que el organismo necesita. Además, puede ser una buena opción para algunas personas con sensibilidad digestiva, especialmente cuando está elaborada a partir de extracto de proteína de soja. También suele estar enriquecida con calcio y vitamina D, dos nutrientes clave para la salud ósea.

Bebidas de origen vegetal. Foto: Freepik.

Más allá de la variedad elegida, los especialistas coinciden en algunas recomendaciones básicas:



Optar por versiones sin azúcar añadido.

Verificar que estén fortificadas con calcio y vitamina D si reemplazan a los lácteos.

Priorizar opciones con un buen aporte de proteína cuando formen parte habitual del desayuno o la merienda.

Revisar la lista de ingredientes y desconfiar de fórmulas excesivamente largas.

Recordar que estas bebidas complementan una alimentación equilibrada, pero no sustituyen una comida completa.

Con base en El Universal/GDA