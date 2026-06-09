De la osteoporosis a la reparación celular: las nuevas pistas científicas sobre la yerba mate

¿Qué tienen en común una cata a ciegas, estudios sobre osteoporosis, investigaciones sobre antioxidantes y una creciente industria de cosméticos y alimentos? La respuesta está en un producto presente en casi todas las cocinas y oficinas uruguayas. La yerba mate es mucho más que el ingrediente indispensable del mate: detrás de ella hay décadas de investigación científica, sofisticados procesos de elaboración, catadores entrenados para detectar diferencias imperceptibles y una industria que explora nuevos usos para una planta que aún sigue revelando secretos.

El primer Mundial de la Yerba Mate, que finaliza hoy en Buenos Aires, ofrece una excusa perfecta para mirar más allá del hábito y explorar las múltiples facetas de la Ilex paraguariensis. Desde estudios que ayudaron a derribar viejos mitos sobre sus efectos en la salud hasta investigaciones que exploran su vínculo con la microbiota bucal y la salud ósea, la historia de la yerba se extiende mucho más allá del mate que acompaña la vida cotidiana de millones de personas.

Lo que la yerba no hace.

Durante años, buena parte de las investigaciones tuvieron un objetivo defensivo: comprobar si algunas de las advertencias que circulaban sobre su consumo tenían fundamento científico. Entre ellas, la supuesta relación con distintos tipos de cáncer, el deterioro de la salud ósea o efectos perjudiciales sobre los riñones.

“No hace daño”, resume Nelson Bracesco, profesor agregado de Biofísica y responsable del Laboratorio de Radiobiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Según explica, hoy existe consenso en que la yerba mate en sí misma no provoca cáncer y que los riesgos observados en algunos estudios estaban asociados principalmente al consumo de bebidas a temperaturas excesivamente altas.

Uno de los cambios más significativos ocurrió en el terreno de la salud ósea. Durante años se recomendó a mujeres en etapa de menopausia moderar o abandonar el consumo de mate por un supuesto efecto negativo sobre el calcio. Sin embargo, investigaciones desarrolladas por equipos de la Universidad Nacional de Rosario comenzaron a mostrar un panorama diferente.

Los primeros trabajos, realizados en modelos experimentales, observaron que los animales que recibían dietas enriquecidas con yerba mate presentaban un mayor desarrollo del tejido óseo que aquellos que no la consumían. Posteriormente, los investigadores trasladaron el análisis a personas mediante estudios de densidad mineral ósea y encontraron indicios de una asociación entre el consumo habitual de mate y un menor riesgo de osteoporosis.

Bracesco subraya que se trata de una enfermedad multifactorial y que el mate no puede considerarse una herramienta preventiva por sí sola. Sin embargo, sostiene que la evidencia acumulada permite descartar que perjudique la salud ósea e incluso abre la puerta a posibles efectos beneficiosos que continúan siendo estudiados.

En Uruguay, investigadores de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República llevan adelante un estudio que busca profundizar en esa relación. El proyecto analiza hábitos de consumo de mate, dieta, composición corporal y densidad mineral ósea en voluntarios, con el objetivo de aportar nuevos datos sobre un vínculo que todavía continúa bajo investigación.

Yerba mate. Foto: Unsplash.

En desarrollo.

Una vez despejadas varias de las dudas sobre sus posibles efectos nocivos, la investigación comenzó a enfocarse en otra pregunta: qué hace exactamente la yerba mate dentro del organismo. Durante mucho tiempo, gran parte de sus potenciales beneficios se atribuyeron a su capacidad antioxidante, es decir, a la presencia de compuestos capaces de neutralizar radicales libres que pueden dañar las células. Sin embargo, para Bracesco esa explicación resulta insuficiente.

“La yerba es una mezcla extremadamente compleja y rica en componentes. Siempre me resistí a explicar todo únicamente por el efecto antioxidante”, señala. Según cuenta, estudios desarrollados por su equipo sugieren que algunos compuestos presentes en la infusión podrían actuar sobre mecanismos celulares involucrados en la detección y reparación de daños.

La hipótesis surgió a partir de investigaciones sobre radioprotección, es decir, sobre la capacidad de las células para enfrentar los daños producidos por radiaciones ionizantes. Si bien parte del efecto puede atribuirse a la neutralización de radicales libres, los investigadores observaron indicios de que compuestos como los polifenoles y la cafeína también podrían estimular respuestas propias de la célula que favorecen la reparación del daño.

En otras palabras, la yerba no solo actuaría como una suerte de “escudo” frente a determinadas agresiones, sino que también podría ayudar a activar mecanismos biológicos de defensa. Los resultados aún no fueron publicados en una revista científica, pero apuntan a una comprensión más profunda de cómo interactúan sus componentes con el organismo.

Otras investigaciones recientes avanzan por caminos diferentes. Un estudio liderado por la docente de la Facultad de Odontología (Udelar) Bárbara García encontró cambios en la composición de la microbiota bucal de consumidores habituales de mate. Los resultados sugieren una mayor presencia de microorganismos asociados a una mejor salud oral, capaces de competir con bacterias vinculadas a distintas patologías.

A partir de esos hallazgos, Bracesco y García planean incorporar el análisis de microbiota a un proyecto que estudiará marcadores de estrés oxidativo en fumadores y no fumadores. El objetivo es evaluar si el consumo de mate puede asociarse con una reducción del daño oxidativo generado por el tabaco, una hipótesis que ya fue explorada para el café.

Produccion fotografica tomando mate, mate con yerba y bombilla, en Montevideo, ND 20230519, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais