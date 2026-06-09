Consumir chía a diario: cuáles son los beneficios de esta semilla rica en fibra, omega 3 y minerales

La alimentación es uno de los pilares fundamentales para el cuidado de la salud y, en ese contexto, las semillas de chía se han convertido en un ingrediente cada vez más habitual en la dieta de muchas personas.

La chía es una pequeña semilla oleaginosa originaria de México y Guatemala que se destaca por su aporte de omega 3, fibra soluble, proteínas completas, calcio, magnesio y boro. Gracias a estas características, es utilizada en nutrición clínica como apoyo en distintas situaciones relacionadas con la alimentación y el bienestar.

Uno de los beneficios más conocidos de la chía está vinculado al tránsito intestinal. Su contenido de fibra soluble contribuye a aumentar el volumen de las heces y favorece su lubricación, por lo que puede resultar útil para combatir el estreñimiento. Para obtener este efecto, es importante acompañar su consumo con una adecuada ingesta de agua.

Semillas de chía. Foto: Freepik.

Además, cuando las semillas se hidratan forman un gel que genera una barrera física en el intestino. Este proceso ayuda a que la absorción de los azúcares y del colesterol presentes en la alimentación sea más lenta y gradual, evitando cambios bruscos en los niveles de glucosa e insulina.

La chía también puede ser una aliada en los planes de descenso de peso. Aunque no quema grasa por sí sola, al hidratarse aumenta su volumen en el estómago y favorece la sensación de saciedad, lo que puede ayudar a controlar el apetito.

Semillas de chía. Foto: Freepik.

La forma de consumirla depende del beneficio que se busque aprovechar. Para favorecer la saciedad y contribuir al tratamiento del estreñimiento, los especialistas recomiendan ingerirla hidratada, ya sea en agua o en leche vegetal.

En cambio, para optimizar la absorción de nutrientes y omega 3, la recomendación es consumirla molida. Debido a la dureza de su cáscara, las semillas enteras pueden atravesar el sistema digestivo sin liberar completamente sus componentes nutricionales. Por ese motivo, los especialistas desaconsejan consumirlas secas y sin hidratar, ya que además podrían provocar molestias digestivas si no se acompaña su ingesta con suficiente líquido.

En base a El Universal/GDA