Yogur y salud intestinal: estudios sugieren que podría ayudar a reducir el riesgo de cáncer de colon

El yogur es uno de los alimentos más estudiados por su aporte a la salud digestiva y, en los últimos años, también comenzó a despertar interés por su posible papel en la prevención de algunas enfermedades. Ahora, nuevas investigaciones sugieren que su consumo habitual podría estar vinculado con una reducción del riesgo de determinados tipos de cáncer colorrectal.

Un estudio publicado en la revista especializada Gut Microbes analizó la relación entre este alimento y la salud intestinal. Los resultados mostraron que incorporar yogur de forma regular a la alimentación podría favorecer el equilibrio de la microbiota y asociarse con una menor probabilidad de desarrollar algunos cánceres de colon, especialmente en personas que presentan factores de riesgo.

Qué es el cáncer de colon y cuáles son los factores de riesgo

El cáncer colorrectal se desarrolla en el intestino grueso o en el recto, la parte final del aparato digestivo. Según la información difundida por MedlinePlus, en muchos casos comienza con pólipos benignos que aparecen en el revestimiento interno del colon o del recto y que, con el paso del tiempo, pueden transformarse en tumores malignos.

Entre los factores que aumentan el riesgo de padecer esta enfermedad se encuentran tener más de 45 años, fumar, consumir alcohol en exceso, presentar sobrepeso u obesidad y mantener una alimentación rica en grasas y carnes rojas o procesadas, pero pobre en fibra.

Yogur. Foto: Unsplash.

El vínculo entre el yogur y la microbiota intestinal

Los investigadores observaron que uno de los posibles mecanismos detrás de este beneficio estaría relacionado con la capacidad del yogur para favorecer el desarrollo de bacterias beneficiosas en el intestino, entre ellas las del género Bifidobacterium.

Estos microorganismos cumplen un papel relevante en el equilibrio de la microbiota intestinal y en el mantenimiento de la salud digestiva. Por esa razón, los científicos consideran que podrían influir en algunos procesos asociados al desarrollo de determinadas enfermedades del colon.

Diversas instituciones de referencia en salud, entre ellas organizaciones médicas y organismos de investigación de Estados Unidos, han señalado que una alimentación rica en fibra y alimentos con probióticos puede contribuir al cuidado del colon. No obstante, remarcan que estos hábitos saludables no sustituyen los controles médicos ni los estudios de detección recomendados, como la colonoscopía.

Mujer comiendo yogur. Foto: Freepik.

Cuánto yogur se debería consumir

De acuerdo con información citada por el portal especializado WebMD, consumir al menos dos porciones de yogur por semana podría asociarse con una disminución cercana al 20% en el riesgo de un tipo específico de cáncer de colon proximal positivo para Bifidobacterium.

Los autores explican que el cáncer de colon proximal se desarrolla en el lado derecho del colon y que, en algunos casos, puede presentar un comportamiento más agresivo y peores tasas de supervivencia que los tumores localizados en el lado izquierdo, conocido como colon distal.

Más allá de estos hallazgos, los especialistas insisten en que las principales estrategias para reducir el riesgo de cáncer colorrectal siguen siendo mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física de forma regular, evitar el tabaquismo y cumplir con las recomendaciones médicas de detección precoz.

En base a El Tiempo/GDA