¿Tierra seca o raíces podridas en tus macetas? Cómo saber si tu planta tiene sed antes de que sea tarde

Un método práctico para el cuidado de plantas domésticas consiste en utilizar un palillo de madera para comprobar la humedad del sustrato. Esta técnica sencilla, recomendada por expertos en jardinería y paisajismo, permite determinar con precisión cuándo regar las plantas, evitando tanto el exceso de agua como la falta de riego, dos de las principales causas del deterioro vegetal.

Cómo evitar la muerte de las plantas

La jardinería en el hogar es una práctica cada vez más extendida entre quienes buscan incorporar plantas de interior a sus espacios. Sin embargo, uno de los errores más comunes, especialmente entre principiantes, es el riego inadecuado, que puede afectar el crecimiento de las plantas y su supervivencia.

Foto: Pexels.

El exceso de riego favorece la aparición de moho, bacterias y problemas en las raíces, mientras que la falta de agua puede frenar el desarrollo y provocar la muerte de la planta. Por ello, es fundamental conocer las necesidades de cada especie antes de establecer una rutina de cuidado.

Cómo funciona el truco del palillo de madera

La paisajista Natalia Sáez Achaerandio explica que es posible evaluar la humedad de la tierra introduciendo un palillo de madera en el tiesto, preferentemente en un lateral, hasta llegar al fondo. Luego, se retira con cuidado y se observa su estado.



Si el palillo sale limpio , significa que el sustrato está seco y la planta necesita riego .

, significa que el y la planta necesita . Si el palillo presenta restos de tierra húmeda, indica que aún hay suficiente humedad y no es necesario regar.

Este método permite un control del riego más preciso y evita errores frecuentes en el cuidado de plantas de interior.

Señales visuales y alternativas para medir la humedad

Foto: Pexels.

Algunas especies también ofrecen señales visuales cuando necesitan agua. Plantas como la calathea, el pothos o el espatifilo pueden mostrar hojas caídas o marchitas, lo que indica falta de riego.

Otra opción es el uso de sensores de humedad, dispositivos que permiten medir con mayor exactitud el estado del sustrato, aunque suponen un mayor costo en comparación con el método del palillo.

Recomendaciones básicas para el cuidado de plantas

Antes de aplicar cualquier técnica, es importante identificar factores clave como la cantidad de luz, el tipo de sustrato y la frecuencia de riego, ya que influyen directamente en la salud de las plantas.

El uso de herramientas simples como el palillo de madera facilita el cuidado diario de las plantas y ayuda a evitar errores comunes, especialmente en quienes se inician en la jardinería doméstica.