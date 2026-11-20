La irritación repentina al escuchar a alguien sorber un líquido, respirar fuerte o hacer clic con una lapicera tiene una explicación clínica que va mucho más allá del mal humor. Se trata de la misofonía —conocida también como síndrome de sensibilidad selectiva al sonido—, una condición neurológica que afecta a entre el 5 % y el 20 % de la población mundial y suele manifestarse desde el final de la infancia o en la adolescencia.

A diferencia de una simple intolerancia a los ruidos fuertes, este cuadro hace que el sistema nervioso interprete sonidos cotidianos y de bajo volumen como estímulos invasivos. Según las investigaciones médicas, esto ocurre por una hiperactividad en las áreas del cerebro encargadas del procesamiento emocional y la atención, lo que dispara una respuesta involuntaria de alarma en quien lo padece.

No es una cuestión de volumen

Uno de los errores más frecuentes al abordar este trastorno es confundirlo con la hiperacusia, que implica una sensibilidad extrema a los volúmenes altos. La psicóloga sanitaria Celia Incio del Río, autora del libro Maldito ruido. ¿Por qué me irrita tanto un simple sonido?, advierte que la diferencia clave reside en la forma en que el cerebro procesa el estímulo y no en su intensidad sonora.

De esta manera, una persona con misofonía puede tolerar sin inconvenientes el estruendo del tránsito urbano o un recital, pero sufrir un malestar agudo ante el sonido de una respiración cercana. El término fue acuñado a principios de la década del 2000 por los investigadores Pawel y Margaret Jastreboff, y los estudios de los últimos diez años confirmaron su base neurológica, descartando que se trate de un problema de carácter o capricho.

Detonantes cotidianos y el impacto en la convivencia

Los estímulos que desencadenan el cuadro suelen ser ruidos repetitivos o generados por otras personas en entornos próximos. Entre los más habituales figuran los sonidos orales —como masticar, tragar saliva o crujir alimentos—, los nasales y respiratorios —roncar, carraspear o sorberse la nariz— y los ruidos ambientales constantes, como teclear o el goteo de una canilla.

Frente a estos detonantes, el sistema nervioso activa un mecanismo de "lucha o huida". En el plano emocional, esto se traduce en ira repentina, asco, ansiedad y una urgencia por irse del lugar, mientras que a nivel físico provoca taquicardia, tensión muscular, sudoración y opresión en el pecho.

Este escenario repercute de lleno en el ámbito familiar, de pareja o de estudio, ya que los ruidos suelen provenir del círculo más íntimo. En la consulta clínica se observan casos de personas que evitan compartir la mesa familiar, usan tapones de forma permanente en el ómnibus, cambian de cuarto para dormir o modifican sus rutinas para esquivar ruidos de vecinos. Como explica Incio del Río, esta conducta suele generar roces en la convivencia, dado que el entorno puede sentirse rechazado cuando, en realidad, la reacción apunta exclusivamente al estímulo auditivo.

Niña tocándose el oído. Foto: Freepik.

Si bien no existe un único perfil psicológico asociado al trastorno, los especialistas detectan rasgos frecuentes entre los pacientes, tales como una elevada sensibilidad sensorial y emocional, autoexigencia, fuerte sentido de la responsabilidad y tendencia a la anticipación.

Herramientas terapéuticas para manejar los síntomas

Aunque hoy en día no existe una cura definitiva para la misofonía, instituciones médicas de referencia como la Clínica Cleveland y la organización AARP, junto con especialistas clínicos, destacan distintas estrategias para controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida.

Entre los abordajes principales se encuentra la terapia cognitivo-conductual, orientada a modificar la reacción emocional, gestionar la activación física y bajar la ansiedad frente a los detonantes. A esto se suma la terapia de reentrenamiento del tinnitus y la terapia de sonido, que apelan al ruido blanco o a sonidos ambientales neutros para enmascarar los estímulos molestos y desensibilizar gradualmente el sistema auditivo.

Por último, los expertos advierten que escapar constantemente del ruido le refuerza al cerebro la idea de que ese sonido es peligroso. Por ese motivo, aconsejan combinar el uso estratégico de auriculares con cancelación de ruido o tapones filtradores en momentos inevitables con una exposición progresiva y controlada.

En base a El Tiempo/GDA