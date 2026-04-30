Sopa de algas y huevos cocidos: el método de George Clooney para mantenerse joven después de los 60
En el hogar de este actor multimillonario la chef tiene estrictas indicaciones sobre lo que hay que servir para el almuerzo o cena.
Cuando se trata de mantener una apariencia saludable, la alimentación equilibrada se convierte en un pilar fundamental. El actor George Clooney, de 64 años, es un claro ejemplo: junto a su esposa, la abogada Amal Clooney, apuesta por una dieta rutinaria como estrategia para retrasar el envejecimiento.
Lejos de los alimentos ultraprocesados y sin demasiada inclinación por la cocina, la pareja opta por contratar chefs particulares que preparan las comidas de toda la familia, incluidos sus hijos Alexander y Ella. Actualmente, la responsable de su plan de alimentación saludable es la chef Viviana Frizzi.
Durante una visita a su hogar, la revista Heat reveló algunos de sus hábitos alimenticios saludables: el día comienza con una sopa de algas acompañada de un huevo cocido, una combinación rica en nutrientes. También se supo que, aunque mantienen una dieta cuidada, no renuncian por completo a los dulces, disponibles en su sala de cine privada junto al clásico maíz para palomitas.
“Clooney me lleva a la cocina, donde su chef ha dejado la comida: hay una ensalada fresca, espaguetis con albóndigas de pavo y pechuga de pollo con salsa de limón”, describe la revista, destacando un menú basado en proteínas magras y comidas caseras.
En la cena, la pareja también se permite ciertos gustos: su elección favorita es la pizza margarita, acompañada por una ensalada de rúcula, manteniendo así un equilibrio entre placer gastronómico y alimentación saludable.
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