Skincare con hábitos sencillos para cuidar la piel y prevenir el envejecimiento prematuro

El envejecimiento es un proceso natural y forma parte de la vida. Con el paso del tiempo pueden aparecer algunos signos en el rostro, como pérdida de firmeza, líneas de expresión y arrugas.

Si bien no es posible detener este proceso, existen hábitos de cuidado que buscan mantener la piel saludable y prevenir que algunos signos aparezcan de manera prematura.

La filosofía conocida como skin longevity, o longevidad de la piel, propone comenzar a cuidarla antes de que los signos del envejecimiento sean visibles. Dentro de este enfoque se incluyen algunos hábitos sencillos que pueden formar parte de la rutina diaria.

Limpieza diaria

La limpieza es uno de los primeros pasos del cuidado facial, tanto por la mañana como por la noche. Incluso cuando no se utiliza maquillaje o se usa poco, la piel está expuesta diariamente a la contaminación, además de producir naturalmente grasa y acumular transpiración.

El protector solar que se aplica durante el día también debe retirarse mediante una limpieza adecuada. Una piel que no se limpia de manera constante puede lucir opaca y presentar obstrucción de los poros, entre otras consecuencias.

Woman Using Cotton Pads Cleaning Face With Micellar Water Caring For Skin Looking At Mirror Standing In Modern Bathroom At Home. Young Lady Enjoying Facial Skincare Routine Concept. Panorama Prostock-studio/Shutterstock

Hidratación según el tipo de piel

Mantener la piel hidratada también forma parte de una rutina de cuidado. La hidratación aporta agua a las células y ayuda a mantener la humedad para evitar que se evapore.

Una piel bien hidratada mantiene su barrera de protección en mejores condiciones, luce más luminosa y conserva mejor la elasticidad. Cuando la piel no está suficientemente hidratada puede sentirse seca y tirante.

Todos los tipos de piel necesitan hidratación, incluso las pieles grasas. La recomendación es elegir un producto adecuado para las características de cada piel.

Protector solar todos los días

El protector solar es otro de los pasos centrales de la rutina facial. Se aplica como último paso del cuidado de la piel y antes del maquillaje.

Los expertos coinciden en la importancia de reaplicarlo durante el día, especialmente cuando se transpira mucho o existe exposición al aire libre.

Su uso diario ayuda a proteger la piel de los rayos UV, prevenir manchas y minimizar el daño acumulado que acelera los signos visibles del envejecimiento.

Otros hábitos que también importan

El cuidado de la piel no se limita a los productos que se aplican sobre el rostro. El material también recomienda mantener otros hábitos saludables, como dormir lo suficiente, mantener una alimentación adecuada y una buena hidratación.

En el caso del sueño, la recomendación mencionada es que los adultos duerman entre siete y nueve horas por día.

También se plantea prestar atención a la higiene de la ropa de cama. Cambiar la funda de la almohada con frecuencia puede ayudar a evitar que la suciedad acumulada contribuya a problemas cutáneos, desde irritación hasta acné.

La constancia es, de acuerdo con el enfoque planteado en la nota, uno de los aspectos centrales para mantener una piel saludable a lo largo del tiempo.

En base a El Universal/GDA