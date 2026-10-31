Seguir viviendo gracias a la donación de órganos: la historia detrás de un evento que busca salvar vidas

En Uruguay, existen actualmente algo más de 800 personas que esperan por un órgano. Pero el universo de donantes reales es de apenas 50 personas. Para contribuir a reducir esa brecha, este martes 3 de noviembre se realiza Damos Vida en el Teatro Movie. En la gala participarán -entre otros- los sobrevivientes de Andes Roberto Canessa, Gustavo Zerbino y Ramón “Moncho” Sabella, familiares de quienes perecieron en la cordillera, pacientes trasplantados y especialistas médicos.

La brecha ya mencionada se debe a múltiples factores médicos. Por ejemplo, que no haya compatibilidad entre el órgano que podría ser donado y el paciente que lo necesita. También hay cuestiones que van más allá de lo estrictamente médico, como los requisitos que tienen que cumplirse para que la persona sea declarada muerta y sus órganos aptos para donación (tiene que producirse la muerte encefálica, por ejemplo). En síntesis y sin entrar de lleno en complejos vericuetos médicos y legales, hay mucha más demanda de órganos que disponibilidad de ellos.

De ahí que el evento Damos Vida se proponga, como comunica oficialmente “Concientizar, inspirar y fomentar la donación y el trasplante de órganos, porque donar es dar vida y dar esperanza”. José Fernández, presidente de la Alianza Pacientes Uruguay y él mismo trasplantado, acaba de volver de los primeros Juegos Panamericanos de Trasplantados, que se realizaron del 21 al 25 de este mes en Maldonado, en los que participaron deportistas trasplantados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, además de los uruguayos.

José Fernández - Alianza Pacientes Uruguay. Foto: Gentileza.

Fernández cuenta que todo empezó cuando él y Ramón Moncho Sabella se juntaron para charlar. “Él me empezó a hablar de Damos Vida y le dije: ‘Vos querés hablar de donación y trasplante. Bueno, mostremos en qué termina la donación y el trasplante. Porque termina en segundas oportunidades, a veces hasta cuarta oportunidades, porque una persona hay personas que a veces han sido trasplantado hasta cuatro veces’”.

Fernández sabe eso mejor que muchos. Él recibió un riñón hace casi 30 años, lo cual le permitió seguir practicando deportes, una de sus grandes pasiones.

Para él tener el órgano de otra persona en su cuerpo, y que eso le haya permitido no solo sobrevivir, sino seguir adelante con una vida en la cual también estaba presente la pasión por una actividad, tiene una dimensión espiritual palpable: “No sé nada de esa persona. No sé si era de Peñarol o de Nacional, pero sí sé que trasciende en mí, y yo trasciendo en ella. De eso estamos hablando: de que después de la muerte hay vida, y que después de la vida -si la viviste bien- dones tus órganos”.

"Moncho" Sabella. Foto: Difusión.

Por su parte, Sabella dice que se le ocurrió la idea de hacer un evento como Damos Vida porque siente que él -como sobreviviente de la Tragedia de los Andes-, sigue vivo “gracias al pacto que hicimos con los compañeros que no volvieron. En ese pacto éramos todos donantes. Si yo me moría, iba a ser donante. Pero ellos fueron los primeros donantes, y quiero que se les haga un homenaje importante a ellos, y que estén presentes los familiares de quienes no volvieron”.

Para Sabella hay que seguir generando conciencia sobre la importancia de donar sus órganos. “Hay mucha gente que... No sé si es que se olvida, pero que no es muy consciente del tema porque nunca le ha tocado vivir una situación que la haya puesto a prueba. Entonces, por ahí piensa que las cosas vienen todo medio así por medio del aire ¿no?”, dice y agrega: “Hay que ser solidario y ayudar. Salís a la calle y ves a la gente pelándose por cualquier bobada... Estamos acá de pasadita, todos nos vamos a morir. Pero hay que morir en paz y sin pendientes”.

En el encuentro Damos Vida participarán, además de Sabella, Canessa, Zerbino y algunos familiares de quienes no volvieron, pacientes trasplantados que darán sus testimonios y las especialistas Deborah Torres (cardióloga) y Solange Gerona (especializada en transplantes hepáticos). Entre los familiares de aquellos que no sobrevivieron a la tragedia estarán Analía Maquirriain, Alejandro Roque y Daniel Turcatti.

Foto: Canva.



Fernández añade que Damos Vida será, también, un acto para lanzar a la fundación del mismo nombre, que se especializará en la difusión y la concientización de la importancia

de donar. Para el presidente de la Asociación Pacientes Uruguay, la iniciativa de Sabella y a la que se plegaron varios de los sobrevivientes de los Andes, y familiares de quienes perecieron ahí, responde a la voluntad de dejar un legado. “El pacto de la montaña, fue justamente promover la donación y trasplante”.

La entrada a Damos Vida no tiene costo, pero hay que registrarse previamente en la web del evento.

