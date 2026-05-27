Qué medidas básicas de primeros auxilios aplicar ante heridas, cortes profundos o raspaduras

Un accidente doméstico, una caída o una lesión durante la práctica de actividad física pueden provocar heridas que requieren atención inmediata y una correcta aplicación de primeros auxilios.

Mantener la calma, limpiar correctamente la herida y controlar el sangrado son algunas de las medidas fundamentales para actuar ante este tipo de situaciones. Además, resulta clave reconocer cuándo una lesión necesita atención médica urgente.

Algunas prácticas todavía frecuentes, como aplicar alcohol o agua oxigenada directamente sobre las heridas, ya no se consideran recomendables porque pueden dañar el tejido y retrasar la cicatrización. En la mayoría de las heridas leves, alcanza con lavar la zona con agua y jabón, retirar restos de suciedad y cubrirla durante las primeras 24 horas.

Foto: Commons.

Cómo actuar según el tipo de herida

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Las heridas superficiales, como raspones, erosiones o pequeños cortes, pueden tratarse en casa mediante una adecuada limpieza con agua y jabón. También se recomienda retirar restos de arena o césped y aplicar antisépticos como la clorhexidina o la povidona yodada.

En el caso de cortes profundos o heridas con objetos incrustados, se aconseja no retirar el objeto, ya que esto podría empeorar la lesión y aumentar la hemorragia. En esas situaciones, lo mejor es ejercer presión alrededor de la herida, inmovilizar la zona afectada y acudir a un centro médico.

Respecto a las heridas por mordedura, deben limpiarse cuidadosamente con agua y jabón y luego desinfectarse con un antiséptico debido al elevado riesgo de infección. También hay que consultar rápidamente a un médico.

Cuando las heridas ocurren en la cabeza o el rostro y presentan abundante sangrado, se debe aplicar presión de manera cuidadosa sobre la zona lesionada. Si aparecen síntomas como mareos, vómitos o pérdida de consciencia, es fundamental acudir de inmediato a un servicio de urgencias.

En las lesiones oculares, no se debe tocar ni presionar el ojo. La recomendación es cubrirlo con una gasa limpia y buscar atención médica urgente.

Productos y prácticas que no se recomiendan

El agua oxigenada produce una reacción que puede afectar no solo a las bacterias, sino también a las células sanas, provocando irritación y daño en los tejidos. En cuanto al alcohol, su capacidad para dañar células sanas puede ser mayor que su efecto desinfectante, por lo que actualmente existen alternativas más seguras para tratar heridas.

Sobre el uso de gasas y vendajes, recomendó cubrir las lesiones con materiales limpios y mantener presión constante si el sangrado continúa. Además, señaló que no debe retirarse la primera capa de gasa cuando se empapa de sangre, sino colocar otra encima para evitar reactivar la hemorragia y empeorar la lesión.