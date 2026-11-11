Qué desmaquillante usar para el rostro según la ciencia y los errores más comunes al limpiar la piel

Después de una jornada larga, quitarse el maquillaje puede parecer una tarea más antes de irse a dormir. Pero limpiar el rostro no es solo una cuestión estética: permite retirar los restos de cosméticos, sudor e impurezas que se acumulan durante el día y que pueden contribuir a obstruir los poros y favorecer la aparición de imperfecciones en la piel.

El mercado ofrece distintas alternativas para hacerlo. El agua micelar, la leche limpiadora y los bálsamos desmaquillantes tienen texturas y características diferentes, por lo que la elección depende tanto del tipo de piel como de los productos que se hayan utilizado.

El agua micelar es una opción ligera y práctica para la limpieza cotidiana. Según explica Garnier, contiene pequeñas partículas llamadas micelas que atraen y retienen la grasa y las impurezas, lo que permite retirarlas sin necesidad de frotar con fuerza.

Una de sus ventajas es que existen formulaciones para distintas necesidades. Bioderma, por ejemplo, ofrece versiones destinadas a pieles sensibles o con tendencia al acné, así como alternativas matificantes para cutis mixtos y grasos. También puede resultar útil para corregir pequeños errores al aplicar el maquillaje.

Mujer usa desmaquillante. Foto: Shutterstock.

En cuanto a la leche limpiadora, su textura cremosa permite retirar el maquillaje y las impurezas con suavidad. Se destaca por su efecto emoliente y por aportar una sensación de confort, especialmente en pieles que tienden a resecarse.

Por esas características, suele ser una alternativa para cutis secos o maduros. CeraVe señala la importancia de utilizar productos suaves que respeten la barrera cutánea y ayuden a evitar molestias como la descamación y la sensibilidad. No obstante, algunas personas con piel grasa pueden encontrar su textura demasiado pesada.

El bálsamo desmaquillante es una alternativa especialmente útil para retirar maquillajes resistentes al agua o de larga duración, como ciertas bases, labiales y máscaras de pestañas. Su consistencia sólida se transforma en una textura oleosa al entrar en contacto con la piel y permite disolver los cosméticos mediante un masaje suave.

Aunque puede parecer una fórmula densa, no está reservada exclusivamente para las pieles secas. También puede utilizarse en cutis mixtos o grasos, siempre que se elija un producto adecuado para las necesidades de cada persona. CeraVe destaca que los limpiadores a base de aceite pueden ser una opción para distintos tipos de piel.

Mujer maquillándose. Foto: Freepik.

Elegir un producto únicamente porque está de moda, tiene un precio atractivo o aparece recomendado en redes sociales puede llevar a utilizar una fórmula que no responda a las necesidades de la piel. Antes de comprar, conviene prestar atención a sus ingredientes, sus indicaciones y el tipo de cutis para el que está pensado.

También importa la forma de utilizarlo. Frotar con demasiada fuerza, especialmente en el contorno de los ojos, puede provocar irritación. Usar una cantidad insuficiente o no respetar las instrucciones del envase son otros descuidos que pueden dificultar la limpieza.

No existe un único desmaquillante ideal para todas las personas. La clave está en encontrar una fórmula que permita retirar los cosméticos de manera eficaz y suave, sin generar tirantez, resequedad o molestias. Una rutina adecuada empieza por conocer las características de la propia piel y elegir los productos en función de ellas.

Con base en El Universal/GDA