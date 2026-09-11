Qué causa el hormigueo en las manos y qué síntomas indican una consulta de urgencia

Sentir las manos dormidas, un hormigueo o una sensación de entumecimiento es algo bastante habitual y, en muchas ocasiones, no representa un problema grave. Puede ocurrir, por ejemplo, después de mantener una misma postura durante mucho tiempo o como consecuencia de la compresión de un nervio.

Sin embargo, cuando esta sensación aparece con frecuencia, especialmente durante la noche, o se presenta junto con pérdida de fuerza, mareos u otros síntomas, es recomendable consultar con un especialista para determinar cuál es la causa.

Esta alteración de la sensibilidad se conoce como parestesia y puede producirse cuando un nervio periférico sufre presión, inflamación o algún tipo de daño. Estos nervios son los encargados de transmitir las señales entre el cerebro, la médula espinal y distintas partes del cuerpo, incluidas las manos. Aunque en la mayoría de los casos el hormigueo en las manos es pasajero, existen diferentes enfermedades y trastornos que pueden provocarlo.

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Principales causas de las manos dormidas

Factores neuropáticos o compresivos



Síndrome del túnel carpiano: es una de las causas más frecuentes de hormigueo y entumecimiento en las manos . Se produce cuando el nervio mediano queda comprimido al atravesar la muñeca. Los síntomas suelen aparecer especialmente durante la noche.

es una de las causas más frecuentes de . Se produce cuando el queda comprimido al atravesar la muñeca. Los síntomas suelen aparecer especialmente durante la noche. Atrapamiento del nervio cubital: ocurre cuando el nervio cubital queda sometido a presión, habitualmente en la zona del codo o de la muñeca. Puede provocar sensación de hormigueo, adormecimiento o debilidad en la mano.

ocurre cuando el queda sometido a presión, habitualmente en la zona del codo o de la muñeca. Puede provocar sensación de hormigueo, adormecimiento o debilidad en la mano. Radiculopatía cervical: aparece cuando uno de los nervios que salen de la columna cervical se comprime o inflama. Puede estar relacionada con hernias discales u otros cambios degenerativos de la columna y generar síntomas que se extienden desde el cuello hacia el brazo y la mano.

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Factores metabólicos y déficits nutricionales

Diabetes mellitus: los niveles elevados de glucosa en sangre mantenidos durante períodos prolongados pueden dañar los nervios periféricos y provocar neuropatía diabética , que puede manifestarse mediante hormigueo, pérdida de sensibilidad o dolor.

los niveles elevados de mantenidos durante períodos prolongados pueden dañar los nervios periféricos y provocar , que puede manifestarse mediante hormigueo, pérdida de sensibilidad o dolor. Deficiencia de vitamina B12: la falta de esta vitamina puede afectar el funcionamiento adecuado del sistema nervioso y comprometer la vaina de mielina, que protege las fibras nerviosas. Entre sus posibles síntomas se encuentran el entumecimiento y las alteraciones de la sensibilidad.

Problemas circulatorios

Algunos trastornos de la circulación sanguínea también pueden generar sensación de adormecimiento en las manos. Un ejemplo es el fenómeno de Raynaud, que provoca un estrechamiento temporal de los vasos sanguíneos de los dedos, generalmente como respuesta al frío o al estrés.

Determinados tratamientos farmacológicos utilizados durante períodos prolongados pueden provocar neuropatía periférica como efecto secundario. Entre ellos se encuentran algunos medicamentos empleados en la quimioterapia.

¿Cuándo consultar por las manos dormidas?

Que las manos se duerman ocasionalmente no necesariamente significa que exista una enfermedad. Sin embargo, es importante prestar atención a la frecuencia, duración y características del entumecimiento.

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Si el hormigueo aparece de manera recurrente durante la noche, interrumpe el sueño o se acompaña de pérdida de fuerza, conviene realizar una valoración médica. La consulta adquiere especial importancia cuando el adormecimiento se extiende hacia los brazos u otras partes del cuerpo, o aparece acompañado de mareos, dificultad para hablar u otros síntomas neurológicos repentinos. En estas situaciones, puede tratarse de una señal de una afección que requiere atención médica inmediata, por lo que es recomendable acudir a un servicio de urgencias.

