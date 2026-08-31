Por qué se volvió popular poner hojas de laurel en las medias y qué aclaran los médicos sobre sus efectos

Poner hojas de laurel dentro de las medias es un remedio casero que ha ganado popularidad entre quienes buscan aliviar molestias en los pies, las rodillas o las caderas. La práctica consiste en colocar hojas secas y limpias generalmente sobre el empeine o la planta del pie y retirarlas después de algunas horas.

El médico Facundo Pereyra señaló que algunos de sus pacientes aseguran haber experimentado una sensación de alivio articular o una mejoría en el descanso después de utilizar este método. Sin embargo, estas experiencias no permiten afirmar que las hojas de laurel tengan un efecto terapéutico comprobado sobre el dolor.

Uno de los compuestos presentes en el laurel es el eugenol, una sustancia que ha sido estudiada por sus posibles propiedades analgésicas y antiinflamatorias en diferentes modelos experimentales.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre estudiar las propiedades de un compuesto y demostrar que una determinada forma de utilizar la planta produce un beneficio en las personas. Que el eugenol haya sido investigado por sus posibles efectos no significa que colocar una hoja de laurel dentro de una media pueda tratar una dolencia articular.

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Dentro de la tradición de este remedio casero, se utilizan hojas de laurel secas y limpias. Pueden colocarse dentro de la media, en contacto con la zona del empeine o la planta del pie, y mantenerse durante algunas horas. No es necesario conservarlas durante todo el día ni dormir con ellas. Si producen molestias, deben retirarse.

Es importante entender que esta forma de aplicación responde a una práctica tradicional y no a un protocolo médico cuya eficacia haya sido demostrada.

Aunque se trate de un producto natural, el laurel no está exento de posibles reacciones adversas. Si después de colocar las hojas aparecen picazón, ardor, enrojecimiento u otra señal de irritación, es recomendable retirarlas inmediatamente.

Las molestias en las articulaciones pueden tener diferentes orígenes y requieren tratamientos distintos. Por eso, si el dolor persiste, aumenta, aparece de manera recurrente o comienza a limitar actividades cotidianas, es conveniente consultar con un profesional de la salud para determinar su causa.

Con base en El Tiempo/GDA