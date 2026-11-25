Muchas personas suelen cometer el error de sacar de su alimentación cotidiana productos como el arroz y la pasta por el simple hecho de ser carbohidratos, arrastrados por la mala fama de que provocan un aumento de peso. Sin embargo, Valter Longo, biogerontólogo y director del Instituto de Longevidad de la Universidad del Sur de California (Estados Unidos), sostiene que no hay que satanizarlos.

De acuerdo con el especialista, no todos los hidratos de carbono resultan perjudiciales para el organismo ni desencadenan patologías como la diabetes o la obesidad. No es lo mismo ingerir cereales refinados, refrescos azucarados o golosinas que optar por alimentos integrales, frutas y verduras. Si bien todos forman parte de este mismo grupo nutricional, la verdadera diferencia radica en la cantidad y la frecuencia con la que se consumen, ya que hacerlo en exceso sí puede acarrear inconvenientes de salud.

La regla de las porciones justas

"Pan, pasta, pizza, patatas y proteínas: las 'cinco P' no deben demonizarse ni evitarse a priori. Lo que importa es cuánto comemos, con qué frecuencia y cómo las incorporamos a nuestra alimentación", aseguró el experto en longevidad, de 59 años, quien utiliza el término "patatas" para referirse a las papas.

Estos alimentos aportan una fuente de energía fundamental, son sumamente versátiles en la cocina y pueden integrarse perfectamente en una dieta equilibrada, siempre y cuando se controlen las cantidades en el plato y los acompañamientos elegidos. Además, Longo aconsejó que, ante cualquier duda sobre qué productos sumar o quitar para llevar una vida saludable, se consulte siempre a un profesional de la nutrición para evitar decisiones desacertadas.

"Confiemos en la ciencia de la nutrición para entender cómo, cuándo y cuánto comer, evitando simplificaciones que puedan llevarnos a tomar decisiones poco adecuadas para nuestra salud", agregó. En esa línea, el investigador prefiere no hablar mal de los alimentos, sino destacar sus beneficios cuando se consumen con criterio, subrayando la importancia de identificar cuáles contribuyen a retrasar el envejecimiento.

Imagen: Easy Peasy AI.

Contra los mensajes simplistas y el menú del experto

"Transmitir mensajes demasiado simplistas —remarcó— es un fenómeno mundial. Si hablo de estos alimentos, la gente rápidamente asume que estoy diciendo que la pasta no es buena. No, no estoy diciendo que la pasta no sea buena; está muy bien, porque no se trata precisamente de comerse un plato enorme, que es lo que no está bien. Sin embargo, es un mensaje que cuesta asimilar y, por eso, se prefiere recurrir al sí o al no. Pero de lo que se trata es de entender exactamente qué tipo de nutrición retrasa el envejecimiento y puede llevar a las personas a una vida larga y saludable", indicó.

Por otro lado, en una entrevista concedida al diario italiano Corriere della Sera, el especialista compartió las claves de su propia rutina alimentaria, en la que remarcó que no pueden faltar ni los carbohidratos ni las proteínas de origen animal.

Chef´s Table: Fideos. Netflix.

"Mi desayuno es un pan tostado que llega a Estados Unidos desde Altamura (sur de Italia), sobre el que unto una crema de chocolate elaborada con almendras y cacao. Me salto el almuerzo y luego meriendo con té y galletas de kale. Por la noche, casi siempre como pescado y 70 gramos de pasta con legumbres. Y tomo dos cafés al día", concluyó.

En base a El Tiempo/GDA