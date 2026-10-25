Por qué el papel de aluminio tiene un lado brillante y otro opaco y cómo debés colocarlo en el horno

El papel de aluminio es uno de los productos más utilizados en la cocina para envolver alimentos, conservar preparaciones y cubrir recipientes durante la cocción. Sin embargo, una duda frecuente tiene que ver con sus dos superficies: una brillante y otra mate.

Durante años, se difundió la creencia de que cada lado del papel de aluminio cumple una función diferente. Algunas personas consideran que la cara brillante debe quedar orientada hacia el alimento para retener el calor, mientras que otras prefieren utilizar la superficie mate.

Sin embargo, como explicó el diario español MARCA, la diferencia entre ambas caras está relacionada principalmente con el proceso de fabricación y no con propiedades específicas que determinen cómo debe utilizarse en la cocina.

¿Por qué el papel de aluminio tiene un lado brillante y otro mate?

La aparición de las dos superficies se produce durante las etapas finales de fabricación, cuando el aluminio se transforma en láminas extremadamente finas. En esa fase, dos hojas pasan juntas entre rodillos para evitar que se rompan debido a su reducido espesor. La superficie que entra en contacto con los rodillos pulidos adquiere un acabado brillante, mientras que la cara que permanece en contacto con la otra hoja mantiene una apariencia mate.

Por esa razón, la diferencia visual entre ambas superficies no significa que una tenga una función especial o sea más adecuada para determinados alimentos.

¿Qué lado del papel de aluminio debe estar en contacto con los alimentos?

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En el caso del papel de aluminio convencional, cualquiera de los dos lados puede utilizarse para envolver alimentos, almacenarlos en la heladera o cubrir preparaciones que van al horno.

Tanto la superficie brillante como la mate ofrecen una protección similar frente a factores externos como la humedad, la luz y el aire. Por lo tanto, colocar una u otra en contacto con los alimentos no representa una diferencia significativa en el uso doméstico habitual.

Esto significa que, al envolver alimentos o cubrir una bandeja, no es necesario verificar cuál de las dos superficies está orientada hacia adentro.

¿El lado brillante del papel de aluminio retiene mejor el calor que el mate?

Foto: Pixnio.

Otra creencia común sostiene que el lado brillante del papel de aluminio refleja mejor el calor, mientras que la superficie mate absorbe más. Esta idea llevó a algunas personas a utilizar el producto de distintas maneras, dependiendo del tipo de alimento que estén preparando.

Sin embargo, en las preparaciones habituales, utilizar el lado brillante en contacto con el alimento o dejarlo orientado hacia afuera ofrece resultados prácticamente idénticos.

Aunque el papel de aluminio convencional puede utilizarse por ambos lados, existen productos especiales que incorporan tratamientos o recubrimientos antiadherentes diseñados para funciones específicas. En esas versiones, los fabricantes pueden proporcionar instrucciones particulares sobre qué superficie debe estar en contacto con los alimentos o cuál es la orientación recomendada durante la cocción.

Por eso, al utilizar papel de aluminio con características especiales, es aconsejable consultar las instrucciones del envase para conocer las condiciones de uso establecidas por el fabricante.