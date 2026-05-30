Por qué el magnesio no siempre es una solución contra el cansancio crónico

En los últimos años, el magnesio se transformó en uno de los suplementos nutricionales más populares dentro del universo del bienestar y la salud. En redes sociales y plataformas especializadas suele promocionarse como una alternativa para mejorar el sueño, reducir el estrés, aliviar el cansancio y favorecer la concentración.

Aunque este mineral cumple funciones esenciales en el organismo, especialistas advierten que sus efectos dependen de múltiples factores. La dosis, la calidad del suplemento, la alimentación y la existencia de una deficiencia de magnesio pueden influir directamente en los resultados.

Investigadores remarcan que el magnesio no debe considerarse una solución milagrosa. Un estudio publicado en la revista científica Nutrients, titulado “The Effects of Magnesium Supplementation on Subjective Anxiety and Stress—A Systematic Review”, concluyó que este nutriente podría ayudar a personas con síntomas leves de ansiedad y estrés.

Sin embargo, los autores señalaron que varias investigaciones presentan limitaciones metodológicas y que todavía se necesitan estudios clínicos más rigurosos para confirmar sus beneficios con mayor precisión.

Foto: Commons.

Tipos de magnesio y para qué sirve cada uno

Existen distintos tipos de magnesio, y cada uno suele asociarse a beneficios específicos para el organismo.



Citrato de magnesio

El citrato de magnesio se relaciona principalmente con el apoyo digestivo y el alivio del estreñimiento, gracias a su efecto laxante suave y su buena absorción.



Bisglicinato de magnesio

El bisglicinato de magnesio es uno de los más utilizados para promover la relajación muscular, mejorar el descanso y disminuir el estrés, ya que suele provocar menos molestias digestivas.



Treonato de magnesio

El treonato de magnesio ganó popularidad por estudios vinculados a la memoria, la concentración y las funciones cognitivas.



Malato de magnesio

El malato de magnesio suele recomendarse en personas que buscan combatir la fatiga física, el cansancio muscular y la falta de energía.



Óxido de magnesio

El óxido de magnesio contiene una elevada cantidad del mineral y suele utilizarse para apoyar la función muscular, nerviosa y ciertos problemas digestivos.



Cloruro de magnesio

El cloruro de magnesio es una de las variantes más conocidas y se emplea como suplemento general para favorecer funciones musculares y nerviosas.

Qué dice la ciencia sobre los beneficios del magnesio

Foto: Commons.

Una revisión científica publicada titulada “Análisis de los efectos de la suplementación con magnesio sobre la ansiedad autoinformada y la calidad del sueño: una revisión sistemática”, analizó diferentes investigaciones sobre la suplementación con magnesio.

Los resultados mostraron que algunos participantes reportaron mejoras en la calidad del sueño, el bienestar emocional y la relajación. Aun así, los investigadores aclararon que los resultados siguen siendo variables y que todavía hacen falta estudios más amplios para confirmar sus efectos de manera concluyente.

Por qué el magnesio no siempre funciona igual

Especialistas explican que muchas personas esperan resultados inmediatos y abandonan el suplemento tras pocos días de uso.

En otros casos, la falta de resultados puede estar relacionada con hábitos cotidianos como:



Dormir mal.

Mantener altos niveles de estrés .

. Consumir exceso de cafeína.

Llevar una alimentación desequilibrada.

Todos estos factores influyen directamente sobre el bienestar físico y mental. Los expertos también aclaran que no todas las personas necesitan tomar suplementos de magnesio. Quienes presentan migrañas, calambres musculares, problemas gastrointestinales o ciertas condiciones médicas podrían beneficiarse más claramente, especialmente cuando existe una deficiencia diagnosticada por profesionales de la salud.

Por último, investigadores y médicos recomiendan actuar con cautela frente a las promesas exageradas sobre este mineral. Aunque el magnesio tiene respaldo científico y participa en funciones clave del organismo, su efectividad depende del tipo elegido, las necesidades individuales y un consumo responsable acompañado de orientación médica.