Ni estrés ni presión alta: los cambios que ocurren en el cuerpo cuando tenés un vínculo de pareja saludable

Enamorarse suele asociarse con emociones intensas, pero sus efectos no se limitan al plano sentimental. Cuando una persona establece un vínculo afectivo saludable, el organismo pone en marcha una serie de procesos biológicos que repercuten en distintos aspectos de la salud, desde el funcionamiento cardiovascular hasta la respuesta frente al estrés.

Diversas investigaciones han encontrado que las relaciones de pareja satisfactorias se vinculan con una mejor calidad de vida e incluso con una mayor longevidad. Los expertos aclaran, sin embargo, que estos beneficios no provienen simplemente de tener pareja, sino de que el vínculo sea estable, respetuoso y emocionalmente positivo.

Una de las áreas donde más se ha estudiado el impacto de las relaciones afectivas es la salud cardiovascular. Según la Fundación Española del Corazón, el enamoramiento favorece la liberación de sustancias como la oxitocina, la dopamina y la adrenalina, hormonas y neurotransmisores que participan en la regulación del sistema circulatorio y pueden contribuir al buen funcionamiento de los vasos sanguíneos.

Además, distintos estudios observaron que las personas que mantienen relaciones de pareja saludables tienden a presentar valores de presión arterial más bajos que quienes viven relaciones conflictivas o carecen de apoyo afectivo estable.

El vínculo con una pareja también parece influir en la manera en que el organismo afronta situaciones estresantes. Investigaciones publicadas en la revista Emotion muestran que las personas enamoradas presentan una mejor regulación fisiológica frente a experiencias negativas.

Pareja feliz en su casa nueva. Foto: Magnific.

En la misma línea, la American Psychological Association señala que compartir momentos positivos con la pareja puede disminuir la producción de cortisol —la principal hormona del estrés— y favorecer un estado emocional más equilibrado.

Los beneficios no se limitarían al plano emocional. Algunos trabajos científicos indican que las relaciones afectivas saludables pueden modificar la actividad de determinadas células del sistema inmunológico. Aunque los mecanismos todavía continúan investigándose, los especialistas consideran que la menor exposición al estrés crónico favorece un funcionamiento más eficiente de las defensas naturales del organismo.

Otra curiosidad observada por la ciencia tiene que ver con el dolor físico. Estudios que utilizaron resonancia magnética funcional comprobaron que, en algunas personas, simplemente mirar una fotografía de la pareja reduce la intensidad con la que se percibe un estímulo doloroso. Este efecto estaría relacionado con la activación del sistema cerebral de recompensa, el mismo que participa en las experiencias placenteras y en la liberación de dopamina.

Pareja mirándose a los ojos. Foto: Freepik.

Las investigaciones también encontraron asociaciones entre la calidad de la relación de pareja y la longevidad. Estudios realizados con grandes grupos de adultos observaron que quienes describen su relación como satisfactoria presentan un menor riesgo de muerte prematura que aquellas personas que viven vínculos conflictivos o poco satisfactorios. Los investigadores atribuyen este efecto a una combinación de factores: mayor apoyo emocional, menor estrés sostenido y una tendencia a adoptar hábitos más saludables cuando existe un entorno afectivo positivo.

Los especialistas insisten en que estos beneficios no dependen simplemente del hecho de estar en pareja. Una relación caracterizada por el respeto, la confianza, el apoyo mutuo y la satisfacción compartida puede convertirse en un factor protector para la salud física y emocional. En cambio, los vínculos marcados por el conflicto permanente o el maltrato pueden producir el efecto contrario y aumentar el impacto del estrés sobre el organismo.

Con base en El Tiempo/GDA