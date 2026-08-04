Ni desintoxicación ni milagros: las cinco plantas medicinales con respaldo científico para el hígado
Varias de ellas tienen potencial antioxidante en estudios médicos, aunque los expertos aclaran que ningún remedio natural sustituye los hábitos saludables.
El hígado cumple funciones esenciales para el organismo, ya que participa en el procesamiento de nutrientes, la producción de bilis y la eliminación de sustancias de desecho. Aunque es frecuente escuchar hablar de la posibilidad de "desintoxicar el hígado" mediante remedios naturales, la evidencia científica se ha centrado en estudiar determinados compuestos presentes en algunas plantas medicinales,
especialmente aquellos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, para evaluar su posible influencia sobre la función hepática.
Según investigaciones recopiladas por el National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) de Estados Unidos, diversas hierbas medicinales, entre ellas el cardo mariano, han sido analizadas por sus posibles efectos sobre la salud hepática. Los estudios se enfocan principalmente en compuestos bioactivos como la silimarina, la curcumina y las catequinas, conocidos por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.
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Los especialistas coinciden en que mantener hábitos saludables sigue siendo la medida más importante para cuidar el hígado. Sin embargo, algunas plantas han despertado el interés de la comunidad científica por los posibles beneficios que podrían aportar a este órgano.
Cinco plantas estudiadas por sus posibles beneficios para el hígado
- Cardo mariano: es una de las plantas medicinales más investigadas para la salud del hígado gracias a su contenido de silimarina, un compuesto con reconocidas propiedades antioxidantes.
- Cúrcuma: contiene curcumina, un principio activo que, en estudios experimentales y algunos ensayos clínicos, ha mostrado potencial para reducir la inflamación y el estrés oxidativo.
- Jengibre: esta raíz aporta diversos compuestos bioactivos que podrían favorecer la función metabólica y contribuir a disminuir algunos marcadores de inflamación.
- Té verde: sus catequinas destacan por su acción antioxidante y han sido asociadas con posibles beneficios para la función hepática, siempre que se consuma con moderación.
- Boldo: ampliamente utilizado en la medicina tradicional para aliviar molestias digestivas, también ha sido objeto de investigaciones por su posible relación con el funcionamiento del hígado.
Aunque estas plantas medicinales son de origen natural, eso no significa que estén libres de riesgos. Algunos suplementos pueden producir efectos adversos o interactuar con determinados medicamentos, especialmente cuando se consumen en dosis elevadas o durante períodos prolongados. Por ese motivo, los expertos recomiendan consultar con un profesional de la salud antes de incorporarlos a la rutina.
En síntesis, la investigación científica sugiere que estas plantas contienen compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que podrían contribuir al bienestar hepático. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia sólida que demuestre que sean capaces de desintoxicar el hígado por sí solas. Mantener una alimentación saludable, realizar actividad física, moderar el consumo de alcohol y sostener otros hábitos saludables continúa siendo la estrategia más eficaz para proteger la salud del hígado.
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