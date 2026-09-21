Mujeres emprendedoras: un encuentro con cuatro referentes que se reinventaron y alcanzaron la excelencia

A veces, para animarse a dar el siguiente paso no hace falta una gran idea, sino un empujón. Escuchar a alguien que atravesó dudas parecidas, que se reinventó, que se cayó y volvió a intentarlo puede ser suficiente para recuperar la confianza y salir a la cancha. Con esa premisa nace Atreva, un ciclo de charlas que busca reunir a personas con historias capaces de inspirar, generar preguntas y, sobre todo, movimiento.

La primera edición estará dedicada a mujeres emprendedoras y se realizará el sábado 24 de octubre, a las 16 horas, en el Radisson Victoria Plaza Hotel. Las organizadoras y moderadoras, Florencia Infante y Luisina Chuayre, convocaron a cuatro referentes de distintos ámbitos para compartir sus recorridos, los desafíos que atravesaron, las decisiones que tomaron y los aprendizajes que encontraron en el camino.

La propuesta surgió de una inquietud que Infante y Chuayre compartían desde hacía tiempo. “Muchas veces pensaba cómo sería un ciclo de charlas si lo organizara yo, cuáles serían los corazones o las miradas que me gustaría poner en valoración de los espectadores”, contó Infante. Con el tiempo, esa conversación recurrente se transformó en un proyecto concreto: crear un espacio que ellas mismas disfrutarían como espectadoras.

En esta primera edición, cada oradora tendrá su propio momento para presentar su historia, su proyecto y su mirada sobre el emprendedurismo. También habrá espacio para el intercambio entre quienes asistan, porque uno de los objetivos centrales del ciclo es crear vínculos. “Lo que más intento generar siempre, en todos los ámbitos que habito, es red”, expresó Infante. Y agregó: “En estos espacios una suele encontrarse con gente que está en la misma vuelta, con las mismas preguntas, y se forman sociedades, pasan cosas, la gente conversa”.

Entre las invitadas estará Cathy Denis, pastelera, influencer y creadora de contenido, quien encontró en las redes sociales una forma de compartir sus conocimientos de cocina de manera sencilla y atractiva. Reconocida también por su participación en Bake Off, hablará sobre el emprendedurismo, la creación de contenido y el desafío de construir un proyecto propio en el entorno digital.

También participará Danna Liberman, actriz, directora y docente, referente de la improvisación y el clown y cofundadora de SAL Club de Teatro, un espacio que lleva casi dos décadas formando artistas y acompañando procesos creativos. Su recorrido también representa el desafío de sostener y hacer crecer un proyecto cultural en Uruguay.

Mujer contenta celebrando. Foto: Freepik.

La comunicadora y conductora Noelia Etcheverry llegará con una doble experiencia: la de una carrera consolidada en los medios y la de sus primeros pasos como emprendedora junto a su familia. Es creadora de Olivita, un proyecto inspirado en la crianza y la autonomía infantil que propone experiencias compartidas entre adultos y niños a través de la cocina.

La cuarta invitada será Ana Apolaro, terapeuta capilar y cosmetóloga, especialista en Salud Capilar Integrativa y Tricología Estética y fundadora de Apolaro Salud Capilar. Su historia incluye superación personal, formación profesional y la construcción de un emprendimiento que integra salud, estética y bienestar.

Para Infante, hay algo que conecta las cuatro historias más allá de sus profesiones: la capacidad de reinventarse e insistir: “Cada una de ellas se ha reinventado para lograr la excelencia en el ámbito empresarial”.

Un empujón para salir a la cancha

La idea de Atreva no es presentar el emprendedurismo como un camino lineal ni como una fórmula para alcanzar el éxito. Por el contrario, busca poner sobre la mesa las dudas, los obstáculos y las decisiones que forman parte de cualquier proyecto.

Infante conoce esa experiencia desde su propio recorrido como actriz y emprendedora. Recuerda, por ejemplo, cuando quiso hacer llover dentro de un teatro. “Todo el mundo me decía que no se podía y que estaba loca, pero seguí, seguí y seguí hasta que encontré una persona que me dijo: ‘Hago llover’. Y llovió en el Sodre”, resaltó.

La anécdota resume una de las ideas que atraviesan la propuesta: muchas veces, avanzar no depende solamente de tener una buena idea, sino de encontrar a las personas capaces de ayudar a hacerla posible. “A veces no es que tu idea sea disparatada, es que tenés que dar con las personas que te impulsen a dar el paso”, sostuvo.

Foto: Commons.

Por eso, una de las motivaciones de Infante es que quienes asistan puedan salir del encuentro con algo más que información: “Tengo muchas ganas de polentear a las personas. Cuando arrancás perdiendo el partido tres a cero, necesitás escuchar a otras que te inspiren, que te motiven para salir a la cancha. Porque a veces lo que te falta es un empujón, es la polenta”.

El encuentro tendrá una duración aproximada de dos horas y buscará ofrecer una experiencia que vaya más allá de las charlas. Quienes concurran recibirán una bolsa de regalos con productos de las marcas que acompañan la iniciativa y podrán compartir algo para tomar y comer durante la jornada.

Finalmente, Infante afirmó: “No es elitista, no es exclusivo. Es para las personas que con su corazón quieran empujar. La única manera de que nos salvemos es en lo colectivo”.

Las entradas para Atreva: Mujeres Emprendedoras están disponibles a través de RedTickets. La intención es que esta sea la primera de una serie de encuentros que, a partir de 2027, aborden otras temáticas y continúen construyendo una comunidad alrededor de las historias, las experiencias y las ideas capaces de generar movimiento.