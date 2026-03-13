Mucho más que una especia: por qué deberías sumergir tus pies en laurel al menos una vez por semana

Después de largas caminatas o de permanecer muchas horas de pie, es frecuente que aparezcan cansancio, pesadez y molestias en los pies. Para aliviar esta sensación, algunas personas recurren a un remedio casero sencillo: lavar los pies con hojas de laurel y agua tibia.

El cuidado de los pies suele quedar en segundo plano dentro de las rutinas de bienestar, a pesar de que esta parte del cuerpo soporta gran parte del peso y la actividad diaria. Por eso, prácticas simples como el baño de pies con laurel se utilizan como una forma de relajación y descanso tras una jornada intensa.

Para qué sirve lavarse los pies con laurel y agua tibia

Imagen generada por inteligencia artificial (Gemini).

La combinación de agua tibia y hojas de laurel se emplea como un método casero orientado a relajar los pies y el cuerpo. El calor del agua ayuda a favorecer la distensión muscular, mientras que el aroma del laurel y sus aceites naturales pueden intensificar la sensación de bienestar y frescura.

Quienes practican este baño de pies con laurel suelen utilizarlo para aliviar la sensación de pesadez, especialmente después de caminar durante varias horas o permanecer mucho tiempo de pie. Además, este tipo de lavado de pies puede contribuir a mantener la higiene, ayudando a reducir olores y dejando una sensación de limpieza y frescura.

Cómo preparar un baño de pies con laurel paso a paso

Preparar este remedio casero para el descanso de los pies es un procedimiento simple:



Hervir aproximadamente un litro de agua durante algunos minutos. Añadir cuatro o cinco hojas de laurel. Dejar reposar la mezcla entre cinco y diez minutos para que libere su aroma y propiedades. Cuando el líquido esté tibio, verterlo en un recipiente amplio. Sumergir los pies durante 15 a 20 minutos para favorecer la relajación y el descanso.

Este baño de pies relajante puede realizarse una o dos veces por semana, según las preferencias personales y el nivel de cansancio acumulado en los pies.

Foto: Commons.

Cuándo conviene hacer este baño de pies

El lavado de pies con laurel y agua tibia suele recomendarse en diferentes situaciones, por ejemplo:



Después de una jornada laboral larga .

. Tras actividad física o caminatas prolongadas .

. Cuando aparece sensación de pesadez o fatiga en los pies .

. Como parte de una rutina de relajación antes de dormir.

Incorporar este remedio natural para relajar los pies puede ser una forma simple de favorecer el descanso corporal y mejorar la sensación de bienestar al final del día.