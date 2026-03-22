Mucho más que cera: la razón científica por la que lavar un vaso de vela no lo hace seguro para tu cocina
Parecen inofensivos, pero no cumplen normas de inocuidad. Descubrí por qué el calor puede liberar sustancias nocivas en tus vasos de vidrio reutilizados.
Muchas personas optan por reutilizar vasos de velas una vez consumidas, dándoles una segunda vida como macetas, porta lápices o incluso como recipientes para alimentos. Sin embargo, expertos en seguridad alimentaria advierten que este uso puede implicar riesgos para la salud.
Según la ciencia, estos envases no están diseñados como recipientes aptos para alimentos, ya que no cumplen con los estándares de inocuidad alimentaria ni garantizan que no liberen compuestos químicos al entrar en contacto con líquidos o comida. Este riesgo aumenta especialmente al verter líquidos calientes, lo que puede favorecer la migración de sustancias nocivas.
Aunque el vidrio suele percibirse como un material seguro, no todos los envases tienen el mismo propósito. Los diseñados para uso alimentario cumplen con normativas sanitarias, mientras que los vasos de velas no están preparados para ese tipo de uso.
Por este motivo, los especialistas recomiendan destinar estos recipientes exclusivamente a usos decorativos o al almacenamiento de objetos, evitando cualquier contacto con alimentos o bebidas. Entre las alternativas más seguras se encuentran su reutilización como portavelas, contenedores de arena decorativa, piedras, clips de oficina o plantas pequeñas.
Además, los expertos señalan que, aunque se realice una limpieza profunda, no siempre se eliminan por completo los residuos químicos, por lo que una apariencia de limpieza no garantiza la seguridad alimentaria.
Si bien la tendencia de reciclar envases es positiva desde el punto de vista de la sustentabilidad, es fundamental conocer sus límites para evitar riesgos. En definitiva, aunque reutilizar estos recipientes puede parecer una práctica creativa, los especialistas insisten en no utilizarlos para almacenar alimentos o bebidas, con el fin de proteger la salud.
