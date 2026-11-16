Medicamentos para adelgazar: por qué combinarlos con hábitos saludables puede transformar la salud femenina

Demoré un tiempo en pronunciarme sobre los nuevos medicamentos para adelgazar. No fue porque tuviera dudas sobre su eficacia, sino porque quería comprender su verdadero alcance.

Entre quienes los presentan como una solución milagrosa y quienes los rechazan de plano, me interesaba construir una mirada propia, basada en la evidencia y en lo que observo después de tantos años de trabajo con mujeres.

Hoy tengo una posición clara: estamos frente a una herramienta extraordinaria, siempre que entendamos para qué sirve y, sobre todo, qué podemos hacer con ella.

La grasa corporal no es simplemente una reserva de energía. Especialmente cuando se acumula en el abdomen, participa en procesos inflamatorios y alteraciones metabólicas que pueden favorecer la acumulación de más grasa. Un círculo difícil de romper, que no se resuelve únicamente con voluntad.

Medicamentos como la semaglutida y la tirzepatida ayudan a regular el hambre y la saciedad. Pero su potencial va más allá de los kilos: pueden mejorar el control de la glucosa y distintos factores de riesgo cardiovascular.

Ozempic se administra mediante una sola inyección subcutánea semanal.





En las mujeres durante la peri y posmenopausia esto resulta especialmente interesante. La Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM) publicó este año un posicionamiento sobre estas terapias. También existen estudios alentadores con dosis menores a las utilizadas habitualmente para obesidad.

Todavía falta evidencia, pero se abre una posibilidad importante para mujeres con alteraciones metabólicas, siempre con indicación y seguimiento médico.

Ahora bien, hay algo que considero fundamental y de lo que se habla poco: el medicamento puede facilitar el cambio pero no puede construir una nueva forma de vivir por nosotros.

Cuando baja el hambre, mejora la movilidad, disminuyen algunas molestias y vuelve la energía, y es ahí donde aparece una oportunidad enorme. Es el momento de empezar a moverse, recuperar músculo, organizar mejor las comidas y modificar ese entorno cotidiano que tantas veces nos lleva a comer sin hambre o a dejar nuestra salud para después.

Hombre se inyecta dosis de Ozempic. Foto: Archivo El País.

No se trata de esperar a adelgazar para recién entonces empezar a cuidarse. Se trata de aprovechar las mejores condiciones que ofrecen estos nuevos tratamientos para hacer cambios que antes parecían imposibles.

¿Y qué pasa cuando se suspende? Muchas personas recuperan peso. Por eso los hábitos son fundamentales, aunque no siempre suficientes: algunas necesitarán continuar el tratamiento a largo plazo.

Después de analizar la evidencia, mi conclusión es esta: no estamos ante una elección entre medicamentos y hábitos, estamos ante la posibilidad de combinarlos de forma inteligente.

Porque el verdadero éxito no debería medirse solamente en los kilos perdidos, sino en la salud, la fuerza y la calidad de vida que podemos ganar.