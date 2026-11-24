Las horas de descanso también pueden formar parte de la rutina de cuidado de la piel. En ese contexto, las mascarillas faciales nocturnas se presentan como una alternativa para quienes buscan sumar hidratación y otros activos a sus cuidados habituales, sin necesidad de retirar el producto a los pocos minutos de aplicarlo.

A diferencia de las mascarillas tradicionales de tela o hidrogel, que suelen utilizarse durante un tiempo limitado, las versiones nocturnas están formuladas para permanecer sobre el rostro mientras la persona duerme.

Se comercializan principalmente en texturas de crema o gel y sus componentes varían de acuerdo con el efecto que buscan ofrecer.

Qué beneficios pueden aportar

Uno de los principales objetivos de estas mascarillas es ayudar a mantener la hidratación. Algunas contienen ingredientes humectantes, como el ácido hialurónico y la glicerina, que contribuyen a retener agua en la piel y a mejorar la sensación de sequedad.

También pueden aportar suavidad y mejorar temporalmente la textura del rostro. Las fórmulas con agentes acondicionadores ayudan a que la piel se sienta más tersa, mientras que aquellas que incluyen antioxidantes, como la vitamina C, están orientadas a mejorar la apariencia de la piel apagada.

Otros productos incorporan ceramidas, componentes que forman parte de la barrera cutánea y contribuyen a conservar la humedad. Algunas fórmulas, además, contienen ingredientes que pueden suavizar la apariencia de las líneas finas de expresión. En estos casos, el efecto suele estar relacionado con una mejor hidratación y no necesariamente con una reducción de las arrugas.

Es importante tener en cuenta que los resultados dependen de la composición del producto y de las características de cada piel. Una mascarilla nocturna no reemplaza una rutina de cuidado ni constituye por sí sola un tratamiento para problemas dermatológicos.

Cómo elegir una según el tipo de piel

La elección debería partir de las necesidades del rostro y de los ingredientes de la fórmula.

En pieles secas, pueden resultar adecuadas las mascarillas de textura cremosa que contengan ácido hialurónico, glicerina o ceramidas, ya que ayudan a conservar la humedad y aliviar la sensación de tirantez.

Para pieles grasas, suelen ser más cómodas las presentaciones ligeras, como los geles, que aportan hidratación sin dejar una sensación demasiado pesada. En las pieles mixtas, se pueden buscar fórmulas equilibradas que hidraten sin aumentar la oleosidad, especialmente en la zona T (frente, nariz y mentón).

En el caso de las pieles sensibles, conviene prestar atención a la composición y priorizar productos sin fragancias, con ingredientes calmantes como el pantenol o la avena coloidal. También es recomendable probar el producto primero en una zona pequeña para comprobar que no provoque irritación.

Foto: Pexels.

Cómo incorporarlas a la rutina

Por lo general, las mascarillas nocturnas se aplican sobre la piel limpia, después de los productos habituales de la rutina, como el tónico o el sérum, si se utilizan. No todas están indicadas para el uso diario: la frecuencia debe ajustarse a las instrucciones del fabricante y a la tolerancia de cada piel.

Antes de incorporarlas, conviene revisar sus ingredientes y las indicaciones de uso. Si provocan ardor, picazón o enrojecimiento, lo adecuado es suspender su aplicación.

Más que un paso imprescindible, las mascarillas nocturnas pueden funcionar como un complemento de la rutina de cuidado facial, especialmente cuando se busca reforzar la hidratación. Elegir una fórmula adecuada para cada tipo de piel es más importante que sumar productos por el solo hecho

En base a El Universal/GDA