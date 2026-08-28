Masajes de espalda en casa: el sencillo método para aliviar tensiones dorsales y cervicales

Las tensiones en la zona dorsal y cervical suelen aparecer asociadas a malas posturas, largas jornadas frente a la computadora o al estrés acumulado. Cuando estas molestias son leves, algunos recursos sencillos pueden ayudar a aliviar la sensación de rigidez.

Entre ellos, los estiramientos simples combinados con masajes pueden contribuir a liberar la tensión. Además, la evidencia científica señala que los masajes también pueden tener efectos positivos sobre la presión arterial.

No hace falta acudir a un centro especializado para incorporar esta práctica de manera ocasional. Con algunos cuidados básicos, es posible realizar un masaje de espalda en casa.

Cómo hacer un masaje de espalda paso a paso

Antes de empezar, es importante generar un entorno que favorezca la relajación y permita trabajar con comodidad.

1. Preparar el ambiente

Elegir un lugar tranquilo y con una temperatura agradable. La persona que recibirá el masaje debe recostarse boca abajo sobre una superficie firme, como una camilla o una cama. Esto facilita el trabajo y ayuda a que el cuerpo se relaje.

2. Usar aceite o crema

Una pequeña cantidad de aceite o crema hidratante permite disminuir la fricción y facilita el deslizamiento de las manos sobre la piel.

Masaje ayurvédico. Foto: Freepik.

3. Comenzar con movimientos suaves

Los primeros minutos deben estar destinados a movimientos largos y fluidos con las palmas de las manos. Se puede recorrer la espalda desde la zona lumbar hasta los hombros, de modo que el cuerpo comience a relajarse.

4. Trabajar los puntos de tensión

Cuando se identifiquen zonas más rígidas o con sensación de nudo, se pueden realizar movimientos circulares con los pulgares o los nudillos, aplicando una presión media. Los puntos de mayor tensión suelen encontrarse cerca de los omóplatos y en la base del cuello.

5. Alternar amasamiento y estiramiento

El masaje puede combinar técnicas de amasamiento, similares al movimiento que se realiza al trabajar una masa, con estiramientos suaves de la piel y los músculos. La idea es trabajar la tensión sin provocar dolor.

6. Terminar con suavidad

Para cerrar la sesión, conviene repetir los movimientos largos y suaves del comienzo. Esto ayuda a finalizar el trabajo de manera gradual y prolonga la sensación de bienestar.

Masaje relajante y masaje descontracturante

No todos los masajes tienen el mismo objetivo. El masaje relajante se caracteriza por movimientos suaves y continuos y busca principalmente reducir el estrés y favorecer la circulación, sin ejercer una presión excesiva.

El masaje descontracturante, en cambio, trabaja con mayor intensidad sobre puntos concretos de tensión. Durante la sesión puede aparecer cierta molestia, aunque el objetivo es liberar contracturas más instaladas.

Por eso, reconocer qué tipo de molestia se busca abordar permite elegir una técnica acorde.

¿Con qué frecuencia conviene hacerlo?

Para quienes tienen una rutina sedentaria o pasan muchas horas frente a una computadora, un masaje semanal puede ayudar a prevenir la acumulación de tensión.

Cuando existe un dolor puntual o una contractura ya instalada, sesiones más frecuentes, de dos o tres veces por semana durante un período corto, pueden ofrecer mejores resultados que realizar un único masaje de manera aislada.

Si existe una lesión reciente, dolor agudo o alguna condición médica particular, lo recomendable es consultar previamente con un profesional antes de intentar un masaje en casa.

Un hábito sencillo para sumar bienestar

Incorporar el masaje de espalda a una rutina de cuidado personal, aunque sea de manera ocasional, puede ayudar a prevenir contracturas, favorecer el descanso y generar un momento de conexión y bienestar durante el día.

No es necesario ser especialista para practicarlo, pero sí hacerlo con una técnica adecuada y respetando siempre los límites del cuerpo. En ese contexto, un masaje en casa puede convertirse en una herramienta sencilla para acompañar la relajación y aliviar las tensiones habituales.

En base a La Nación/GDA