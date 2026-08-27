Manchas en la piel: la regla ABCDE que ayuda a identificar posibles señales de melanoma

Las manchas marrones que aparecen o se hacen más visibles en el rostro, las manos, el escote o los brazos pueden estar relacionadas con el daño solar acumulado a lo largo de los años.

Aunque muchas de estas lesiones son benignas, algunos cambios deben ser evaluados por un dermatólogo.

La dermatóloga Concetta D'Alessandro, del Instituto de Dermatología Integral, explica que estas manchas pueden ser una manifestación visible del daño provocado por la exposición solar crónica. La piel acumula los efectos de la radiación ultravioleta incluso cuando no se producen quemaduras.

Mujer cuida su piel frente al espejo. Foto: Magnific.

Con el paso del tiempo, los melanocitos, las células encargadas de producir melanina, pueden funcionar de manera irregular y generar depósitos localizados de pigmento. Por eso, las manchas suelen aparecer en zonas que reciben mayor exposición al sol, como el rostro, el cuello, los hombros, los brazos y el dorso de las manos.

¿Cuándo una mancha en la piel debe ser revisada?Aunque la mayoría de las lesiones son benignas, algunas pueden corresponder a alteraciones precancerosas o a un cáncer de piel en sus primeras etapas. Para identificar posibles señales de alerta puede utilizarse la regla ABCDE del melanoma.

Estos son los principales aspectos que se deben observar:

Asimetría: una mitad de la lesión es diferente de la otra.

Bordes: los bordes son irregulares o están mal definidos.

Color: presenta varios colores o cambios de tonalidad.

Diámetro: supera los 6 milímetros.

Evolución: crece o cambia rápidamente durante semanas o meses.

También es recomendable solicitar una evaluación dermatológica cuando una lesión sangra espontáneamente, produce picazón persistente, forma costras de manera repetida, no cicatriza o aparece una mancha nueva que resulta claramente diferente del resto de los lunares.

Las manchas solares reflejan años de exposición ultravioletaLa aparición de léntigos solares no significa que necesariamente vayan a convertirse en cáncer. Sin embargo, su presencia puede indicar que la piel ha acumulado una cantidad importante de radiación ultravioleta.

Según la especialista, las manchas solares reflejan una exposición repetida que puede incrementar el riesgo de desarrollar lesiones precancerosas, carcinomas o melanomas.

Cuando existen múltiples manchas solares, especialmente si aparecen junto con arrugas, pérdida de elasticidad u otros signos de fotoenvejecimiento, se recomienda realizar controles dermatológicos periódicos.

Cómo prevenir las manchas solares

La prevención requiere combinar diferentes medidas de fotoprotección:

Buscar la sombra siempre que sea posible.

Utilizar sombreros de ala ancha.

Llevar lentes de sol homologados.

Usar ropa que proteja la piel.

Evitar la exposición durante las horas centrales del día.

Aplicar protector solar con FPS 50.

Reaplicar el protector solar cada 2 a 4 horas.

Para el rostro y el cuello, D'Alessandro recomienda como referencia la regla de los dos dedos, que consiste en extender dos líneas continuas de protector solar desde la base hasta la punta de los dedos índice y corazón. Para el resto del cuerpo, señala como orientación una cucharadita para cada zona, como brazos, piernas o escote.

La especialista recuerda que la radiación ultravioleta está presente durante todo el año y no solamente durante el verano. El protector solar debe utilizarse como complemento de las medidas físicas de protección y no como sustituto de ellas.

Tratamientos para reducir o eliminar las manchas solaresCuando las manchas ya están presentes existen tratamientos médicos que pueden reducirlas o eliminarlas de manera significativa. Entre ellos se encuentran los láseres específicos para pigmento, como Q-Switched, Nd:YAG Q-Switched y los láseres de picosegundos.

En casos de fotoenvejecimiento también pueden utilizarse láseres fraccionales o IPL, conocida como luz pulsada intensa. Otros procedimientos disponibles incluyen:

Peelings médicos.

Microdermoabrasión.

Terapia fotodinámica en determinados pacientes, especialmente cuando también existen lesiones relacionadas con el daño solar crónico.

Antes de comenzar cualquier tratamiento para eliminar una mancha, es fundamental que la lesión sea examinada por un especialista para descartar alteraciones precancerosas o cáncer de piel.

En base a El Tiempo/GDA