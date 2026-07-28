Las principales causas de daño neurológico según la edad y los factores de riesgo que se pueden prevenir

Las enfermedades neurológicas afectan hoy a cerca de 470 millones de personas en América y representan uno de los principales desafíos para los sistemas sanitarios de la región. Sin embargo, el escenario cambió respecto de décadas atrás: aunque mueren menos personas por estas afecciones, cada vez son más quienes sobreviven y conviven durante años con sus consecuencias.

Esa es una de las principales conclusiones de una investigación publicada en The Lancet Regional Health – Americas, liderada por especialistas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a partir de datos del estudio Carga Mundial de Enfermedad 2023. El trabajo analizó la evolución de 19 trastornos neurológicos en 38 países y territorios entre 1990 y 2023.

El estudio estima que alrededor de 470 millones de habitantes de la región viven con al menos una enfermedad neurológica importante, entre ellas migraña, accidente cerebrovascular (ACV), epilepsia, enfermedad de Alzheimer, Parkinson, trastornos del espectro autista o lesiones cerebrales traumáticas.

Aunque estas patologías ocasionaron aproximadamente 1,1 millones de muertes durante 2023, los investigadores observaron una tendencia positiva: las tasas de mortalidad ajustadas por edad disminuyeron en comparación con las registradas hace tres décadas. No obstante, el aumento de la esperanza de vida hace que más personas permanezcan durante años con discapacidad o secuelas derivadas de estas enfermedades, lo que incrementa la necesidad de rehabilitación, seguimiento médico y cuidados prolongados.

Mujer mayor con problemas cognitivos. Foto: Freepik.

Migraña, Alzheimer y ACV: las afecciones con mayor impacto

Entre todas las enfermedades analizadas, la migraña apareció como la principal causa de pérdida de salud vinculada a trastornos neurológicos. Le siguieron la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, el accidente cerebrovascular isquémico y la hemorragia intracerebral.

El peso de estas patologías no solo se refleja en la mortalidad, sino también en las limitaciones que generan sobre la autonomía, el trabajo y las actividades cotidianas. Además, el estudio muestra que las enfermedades neurológicas predominantes cambian según la edad:



En la primera infancia destacan los trastornos del espectro autista y la epilepsia.

Durante la adolescencia y la adultez joven, la migraña concentra una parte importante de la carga de enfermedad.

En los adultos mayores predominan el Alzheimer, otras demencias y los distintos tipos de ACV.

Mujer joven con migraña Foto: Freepik

Los investigadores sostienen que una parte importante de estas enfermedades podría prevenirse actuando sobre factores de riesgo conocidos. La hipertensión arterial continúa siendo el principal factor asociado al accidente cerebrovascular, mientras que los niveles elevados de glucosa en sangre incrementan el riesgo de desarrollar Alzheimer y otras demencias.

A ello se suman otros elementos que también influyen en la salud neurológica, como la obesidad, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la contaminación del aire y la exposición al plomo. Por ese motivo, los especialistas consideran que fortalecer las estrategias de prevención y promover estilos de vida saludables pueden reducir parte de la carga que generan estas enfermedades.

Los autores advierten que el envejecimiento de la población obligará a adaptar la respuesta sanitaria en los próximos años. Si bien los avances médicos permiten que más pacientes sobrevivan, también aumenta la demanda de atención especializada, rehabilitación y cuidados de largo plazo.

Con base en El Tiempo/GDA