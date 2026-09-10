Las plantas que pueden sumar elegancia y sofisticación a la decoración del hogar, según expertos

Las plantas de interior pueden convertirse en aliadas a la hora de renovar la estética de un hogar sin necesidad de realizar grandes inversiones.

Según especialistas en diseño de interiores y paisajismo residencial, algunas especies permiten sumar elegancia, sofisticación y una sensación de amplitud a los ambientes.

Entre ellas se destaca el Ficus lyrata, también conocido como ficus de hoja grande, una planta cuyo atractivo visual está principalmente en el tamaño y la forma de sus hojas.

El ficus de hoja grande y su aporte a la decoración

De acuerdo con especialistas citados por Decoesfera, el Ficus lyrata puede aportar elegancia tanto a salones como a recibidores y generar una sensación de mayor amplitud.

Sus hojas anchas, de un tono verde profundo, permiten captar la luz natural y generar un contraste con materiales como la madera. Además, su estructura puede integrarse tanto en espacios de estilo minimalista como en ambientes de estética clásica.

La elección de la planta, sin embargo, no es el único aspecto a tener en cuenta. El lugar donde se la ubica y el recipiente elegido también pueden contribuir al resultado visual.

El olivo como elemento decorativo

Otra de las especies destacadas es el olivo (Olea europaea), asociado a los jardines mediterráneos y a una estética que remite al Viejo Mundo.

La diseñadora de interiores Marina Hanisch, citada por Homes and Gardens, describe al olivo como una planta de carácter romántico, vinculada con paisajes tradicionales y una estética atemporal.

Su presencia puede aportar una conexión visual con el paisaje y convertirse en un elemento decorativo dentro de distintos espacios del hogar.

Foto: Pexels.

Dónde colocar las plantas

La ubicación también es importante para aprovechar su potencial estético. Los paisajistas recomiendan colocarlas en esquinas, cerca de ventanas que proporcionen luz, junto a sofás en las salas principales o en otras zonas de estar.

La maceta es otro elemento que puede integrarse al conjunto. Para lograr una composición armónica, se puede elegir un recipiente que combine con los colores y materiales del ambiente, como macetas de cerámica artesanal mate, terracota o piedra.

Por último, el mantenimiento también influye en el aspecto de las plantas. Para conservar el brillo de las hojas, se recomienda retirar suavemente el polvo acumulado sobre su superficie.

Así, más allá de la especie elegida, la combinación entre planta, ubicación, maceta y cuidado puede convertirse en un recurso sencillo para renovar la apariencia de un ambiente.

En base a El Tiempo/GDA