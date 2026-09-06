La planta de jade y el Feng Shui: las claves de riego y luz para mantener sus hojas carnosas en casa

Sus hojas verdes y carnosas y sus tallos gruesos hacen que la planta de jade tenga una apariencia similar a la de un pequeño árbol. Esa particularidad, sumada a que es una especie relativamente resistente, la convirtió en una de las favoritas para decorar interiores y en una opción frecuente para quienes recién comienzan a cuidar plantas.

Su nombre científico es Crassula ovata y pertenece a la familia de las suculentas. Como otras especies de este grupo, tiene la capacidad de almacenar agua en sus hojas, por lo que no necesita riegos frecuentes. Sin embargo, que sea resistente no significa que pueda crecer en cualquier condición.

Además de su valor ornamental, la planta de jade está rodeada de simbolismo. En el feng shui se la asocia tradicionalmente con la abundancia, la prosperidad y la buena fortuna. Para conseguir que conserve sus hojas verdes, gruesas y saludables, hay algunos aspectos del cuidado cotidiano que conviene tener en cuenta.

La planta de jade necesita buena iluminación para desarrollarse. Una ubicación cercana a una ventana puede ser adecuada, siempre que reciba suficiente luz y las condiciones del ambiente sean apropiadas. La cantidad exacta de exposición dependerá del lugar y de la intensidad de la luz.

Plantas en la oficina. Foto: Freepik.

Una buena estrategia consiste en aumentar gradualmente la exposición cuando se quiera acostumbrarla a una mayor cantidad de luz. Las señales de que no recibe suficiente iluminación pueden incluir un crecimiento más débil o alargado y una menor intensidad en el color de las hojas.

Como sucede con muchas suculentas, uno de los errores más habituales es regar la planta de jade con demasiada frecuencia. La planta almacena agua en sus hojas y tallos, por lo que necesita que el sustrato se seque entre un riego y otro. En lugar de seguir un calendario rígido, lo más recomendable es comprobar la humedad de la tierra antes de volver a regar.

No es necesario mojar las hojas al momento de regarla. Lo importante es proporcionar agua al sustrato y permitir que el exceso escurra correctamente. Además, mantener una buena ventilación y evitar que permanezca humedad innecesaria sobre las hojas puede ayudar a reducir problemas asociados con hongos.

¿Dónde conviene colocar la planta de jade? Más que una habitación determinada, lo importante es elegir un sitio que reúna buenas condiciones de iluminación, temperatura y ventilación. Una ventana puede ser una buena alternativa siempre que la planta no quede expuesta de manera repentina a un sol demasiado intenso.

Por este motivo, no existe una regla universal que indique que el árbol de jade no puede estar en una cocina, un dormitorio o un baño. Lo determinante son las condiciones concretas de cada espacio: si recibe suficiente luz, si existe humedad excesiva y si cuenta con una ventilación adecuada.

Foto: Pexels.

Algunas fuentes mencionan usos tradicionales de Crassula ovata en determinadas culturas africanas. Se ha señalado, por ejemplo, que distintas partes de la planta fueron utilizadas tradicionalmente con fines medicinales. Sin embargo, estos antecedentes no significan que la planta pueda utilizarse actualmente como tratamiento para enfermedades como la diarrea o la epilepsia.

La planta de jade puede ser una buena opción para quienes buscan una especie de mantenimiento relativamente sencillo. Su capacidad para almacenar agua le permite tolerar períodos de sequía mejor que muchas otras plantas, pero necesita determinadas condiciones para desarrollarse correctamente. Una buena iluminación, un riego adecuado, un sustrato con buen drenaje y una poda ocasional pueden ayudarla a mantenerse saludable durante años.

Y si además se la elige por su significado dentro del feng shui, puede convertirse en algo más que un elemento decorativo: un pequeño árbol de hojas carnosas al que muchas culturas atribuyen un simbolismo relacionado con la prosperidad y la abundancia.

Con base en El Tiempo/GDA