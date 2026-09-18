La edad exacta en la que el cuerpo empieza a envejecer según un hallazgo de la Universidad de Stanford

El envejecimiento humano suele asociarse con las señales visibles que aparecen en el cuerpo a medida que pasan los años. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que los cambios internos vinculados con el envejecimiento biológico comienzan mucho antes de que sus efectos sean evidentes.

Un estudio publicado en la revista Nature Medicine, realizado por investigadores de la Universidad de Stanford, analizó los cambios moleculares del organismo y estableció distintas etapas en las que el reloj biológico experimenta transformaciones significativas.

Para llevar adelante la investigación, los especialistas analizaron el plasma sanguíneo de 4263 personas, con edades comprendidas entre los 18 y los 95 años. A partir de este análisis, identificaron señales relacionadas con el envejecimiento que comienzan a manifestarse de manera destacada alrededor de los 34 años.

Las proteínas de la sangre y el reloj biológico

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El equipo científico, dirigido por el investigador Tony Wyss-Coray, concentró su atención en las proteínas presentes en el plasma sanguíneo, moléculas que desempeñan funciones esenciales en el organismo y participan en numerosos procesos celulares.

El investigador explicó la importancia de estas moléculas a través de la siguiente comparación: “Las proteínas son los caballos de batalla de las células constituyentes del cuerpo y cuando sus niveles relativos experimentan cambios sustanciales, significa que vos también cambiaste”.

Los científicos analizaron más de 3.000 proteínas diferentes en cada participante y detectaron que 1379 presentaban variaciones significativas asociadas con la edad cronológica.

Además, el estudio señaló que el análisis de 373 proteínas podía utilizarse para predecir con un elevado nivel de precisión la edad de una persona. Este resultado permitió explorar la relación entre los cambios moleculares y el proceso de envejecimiento.

Las tres etapas del envejecimiento identificadas por la ciencia

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Uno de los principales hallazgos de la investigación fue la identificación de tres etapas diferenciadas del envejecimiento biológico, definidas a partir de los cambios observados en las proteínas sanguíneas. Las etapas descritas en el estudio son:



Edad adulta (de los 34 a los 60 años): durante este período comienzan a identificarse cambios moleculares asociados con el envejecimiento.

durante este período comienzan a identificarse cambios moleculares asociados con el envejecimiento. Madurez tardía (de los 60 a los 78 años): el organismo atraviesa nuevas modificaciones relacionadas con el paso del tiempo.

el organismo atraviesa nuevas modificaciones relacionadas con el paso del tiempo. Vejez (a partir de los 78 años): se intensifican determinados cambios biológicos asociados con el envejecimiento.

Esta clasificación permite comprender que el envejecimiento del cuerpo no ocurre de manera uniforme, sino que puede presentar diferentes momentos de transformación molecular.

La relación entre el envejecimiento, el ADN y la edad biológica

El estudio también abordó los cambios relacionados con la capacidad del organismo para mantener y reparar el ácido desoxirribonucleico (ADN), una molécula fundamental para el funcionamiento de las células.

Las alteraciones en los mecanismos de reparación y mantenimiento celular pueden contribuir a modificar el funcionamiento de los tejidos a medida que avanza la edad. No obstante, el envejecimiento es un proceso complejo en el que intervienen múltiples factores biológicos.

La investigación introdujo, además, el concepto de brecha de edad, una medida que permite comparar la edad biológica estimada de una persona con la de otros individuos de una edad cronológica similar, a partir de su perfil molecular. La edad biológica no siempre coincide con la edad que figura en el documento de identidad, ya que refleja aspectos relacionados con el estado y el funcionamiento del organismo.

Los cambios físicos que acompañan al envejecimiento

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A medida que transcurren las décadas, el organismo experimenta modificaciones que pueden afectar distintos sistemas y funciones. Entre los cambios asociados con el envejecimiento físico se encuentran la disminución de la masa muscular, el debilitamiento de la estructura ósea y la reducción de la movilidad.

También pueden producirse modificaciones en el metabolismo, la capacidad auditiva y visual, así como cambios en la piel, entre ellos la aparición de arrugas y manchas. En el ámbito cognitivo, algunas personas pueden experimentar dificultades para recordar información cotidiana o una disminución de determinadas capacidades relacionadas con la memoria y la velocidad de procesamiento. Sin embargo, estos cambios no se presentan de la misma manera ni con la misma intensidad en todas las personas.

El envejecimiento es un proceso molecular que comienza antes de los signos visibles

Los resultados de esta investigación contribuyen a comprender el envejecimiento humano desde una perspectiva molecular. Los cambios en las proteínas sanguíneas ofrecen información sobre cómo se transforma el organismo a lo largo de la vida y sobre la relación entre la edad cronológica y la edad biológica.

El envejecimiento, por lo tanto, no se limita a las modificaciones visibles que aparecen en la piel o en el cuerpo, sino que implica una serie de transformaciones internas que pueden comenzar durante la adultez.

El estudio de estos procesos permite ampliar el conocimiento científico sobre el reloj biológico, la función celular y los mecanismos que intervienen en el envejecimiento, aunque los cambios identificados no determinan por sí solos el estado de salud ni la evolución individual de cada persona.

