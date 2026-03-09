Jengibre y control del azúcar: cómo esta raíz puede ayudar a reducir los picos de glucosa después de comer

La ingeniera química y especialista en salud hormonal y microbiota Marta León destacó recientemente el papel del jengibre como un aliado para modular los niveles de azúcar en sangre después de las comidas.

Durante su participación en el pódcast Tiene sentido, la experta explicó que este rizoma, originario del sur de Asia, puede influir en el sistema digestivo y metabólico. Según señaló, facilita el vaciado gástrico y aporta beneficios antiinflamatorios gracias a su contenido de gingerol, además de vitaminas y minerales.

El jengibre es una fuente relevante de potasio, magnesio, cobre, manganeso y vitamina C. No obstante, uno de sus componentes más destacados es el gingerol, un compuesto activo que le otorga propiedades antioxidantes y analgésicas.

Tabla de cortar con jengibre. Foto: Unsplash.

De acuerdo con León, el jengibre también actúa como un termorregulador, lo que significa que ayuda a activar el metabolismo. Esta función puede contribuir a controlar los picos de glucosa que se producen después de comer, permitiendo que el organismo procese la energía de forma más equilibrada y eficiente.

Además de su impacto en el metabolismo del azúcar, la especialista subraya la función enzimática de esta raíz en el proceso digestivo. El consumo de jengibre favorece el vaciado gástrico, es decir, el proceso mediante el cual los alimentos pasan del estómago al intestino delgado.

Este efecto puede ayudar a aliviar la indigestión, ya que reduce el tiempo que los alimentos permanecen en el estómago y evita la sensación de pesadez. También estimula la actividad del páncreas, lo que contribuye a una digestión más rítmica y ordenada.

Según la experta, la mejora del metabolismo también puede favorecer la regulación de los niveles de colesterol en el torrente sanguíneo.

Jengibre sobre tabla de madera. Foto: Freepik.

Para aprovechar estos beneficios, León propone una forma sencilla de incorporarlo a la rutina diaria: preparar una infusión con agua caliente y jengibre fresco. A esta base se le pueden añadir ingredientes como orégano, tomillo, clavo y anís.

De acuerdo con la especialista, esta combinación potencia los efectos digestivos y puede ayudar a reducir la inflamación abdominal, lo que contribuye a mejorar el tránsito intestinal.

Actualmente, el jengibre se encuentra disponible en distintas presentaciones, como fresco, en polvo, encurtido o en zumos, manteniendo su eficacia en cualquiera de estos formatos.