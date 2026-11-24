¿El sexo biológico puede influir en la gravedad de una infección viral? Esa es la pregunta que abordó un equipo de investigadores liderado por Ali Ashkar, profesor de la Universidad McMaster, en Canadá. Para estudiarla, los científicos inocularon ratones con el virus del Zika y observaron cómo evolucionaban los síntomas. El trabajo fue publicado en la revista Journal of Infectious Diseases.

Los resultados mostraron diferencias entre los animales. Los machos presentaron con mayor frecuencia complicaciones neurológicas graves, entre ellas debilidad y parálisis. El hallazgo se inscribe en un campo de investigación que busca comprender por qué algunas infecciones virales, como las provocadas por el coronavirus, el virus de la gripe o el del Nilo Occidental, pueden tener desenlaces distintos según el sexo biológico.

Ante las diferencias observadas en la gravedad de los síntomas, los investigadores consideraron que estas no podían explicarse únicamente por una mayor cantidad de virus que el organismo debiera combatir. Los datos apuntaron, en cambio, a que el sexo biológico influye en la manera en que se desarrolla la enfermedad.

Ashkar explicó que existe un reconocimiento creciente de las diferencias entre machos y hembras en las infecciones virales agudas. Según señaló, la respuesta inmunitaria de los machos tiende a ser más intensa, algo que puede favorecer una inflamación mayor y provocar daños en el lugar de la infección.

A partir de estas observaciones, el investigador planteó que sería conveniente prestar atención a los procesos inflamatorios en las primeras etapas de las infecciones virales agudas en pacientes varones. También sugirió que los tratamientos podrían contemplar una posible mayor susceptibilidad a cuadros graves en este grupo, teniendo en cuenta que existen medicamentos antiinflamatorios aprobados.

Análisis de microorganismos en el laboratorio. Foto: Freepik.

De todos modos, los resultados obtenidos en ratones no permiten trasladar automáticamente esas conclusiones a las personas ni establecer recomendaciones clínicas generales. Se trata de hallazgos que aportan elementos para seguir investigando cómo interviene el sexo biológico en la evolución de las infecciones.

El material vincula este trabajo con otra investigación, independiente, realizada por científicos estadounidenses. En ese estudio se examinó cómo hombres y mujeres percibían el dolor de otras personas ante lesiones equivalentes. Los resultados mostraron una tendencia a considerar menos intenso el dolor comunicado por las mujeres que el informado por los hombres. Además, tanto los observadores masculinos como los femeninos sugirieron con mayor frecuencia psicoterapia en lugar de medicación cuando quien manifestaba dolor era una mujer.

Aunque ambos estudios abordan cuestiones diferentes, ponen de relieve la importancia de considerar las diferencias biológicas y los factores sociales al investigar la salud y la atención médica.

Con base en El Tiempo/GDA