Enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa: las señales de alerta en el intestino, piel y ojos

La diarrea persistente y el sangrado al ir al baño son síntomas que muchas personas atribuyen a una infección pasajera. Sin embargo, cuando estas molestias se prolongan durante semanas, pueden ser señales de una enfermedad inflamatoria intestinal (EII), un grupo de trastornos crónicos que incluye la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa.

Ambas condiciones provocan inflamación en el tracto digestivo y pueden afectar significativamente la calidad de vida. Además, pueden manifestarse fuera del intestino, con síntomas como inflamación de las articulaciones, lesiones en la piel y problemas inflamatorios en los ojos.

“Si usted está teniendo aumento del número de deposiciones líquidas de manera crónica, más de cuatro semanas, ha tenido sangrado asociado, dolor abdominal crónico o pérdida de peso inexplicable, consulte a su médico”, advierte Viviana Parra, gastroenteróloga y reumatóloga, en una entrevista realizada en el marco de la UEG Week 2026, que se celebra en Barcelona, España, del 17 al 20 de octubre.

Foto: Commons.

¿Cuáles son las señales de alarma? La enfermedad inflamatoria intestinal puede presentar diferentes manifestaciones, dependiendo de la zona afectada y de la evolución de la inflamación. Entre los principales signos de alarma están:



Diarrea crónica : deposiciones líquidas durante más de cuatro semanas.

: deposiciones líquidas durante más de cuatro semanas. Sangrado rectal : presencia de sangre en las deposiciones.

: presencia de sangre en las deposiciones. Dolor abdominal persistente .

. Pérdida de peso inexplicable y anemia.

La enfermedad también puede provocar manifestaciones extraintestinales, como dolor o inflamación articular, psoriasis, eritema nodoso, pioderma gangrenoso y problemas inflamatorios oculares, como la escleritis y la uveítis.

Representación del tránsito intestinal. Foto: Freepik.

Según Parra, estas manifestaciones pueden aparecer hasta en el 25 por ciento de los casos antes de que los síntomas digestivos sean evidentes.

Por eso, una persona con problemas articulares, lesiones cutáneas o inflamación ocular que también presente molestias digestivas debe consultar prioritariamente con un especialista en gastroenterología. “No tiene que tener todos los síntomas. Uno de estos síntomas ya es un signo de alarma”, enfatiza.

La especialista advierte que uno de los obstáculos para el diagnóstico temprano es la tendencia a atribuir la diarrea a infecciones o parásitos, lo que lleva a algunos pacientes a pasar meses o incluso años recibiendo antibióticos y antiparasitarios sin identificar la causa de fondo.

“Estamos perdiendo ese tiempo de ventana temprano para hacer un diagnóstico más oportuno y evitar complicaciones”, señala. Parra identifica como uno de los principales problemas las dificultades en la atención primaria, especialmente en zonas rurales, donde es necesario fortalecer la capacidad de los médicos para reconocer las señales de alarma y remitir a los pacientes a gastroenterología.