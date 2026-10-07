Honrar la vida hasta el final: la labor del Hospice San José en Montevideo y cómo sumarse a su causa

El Hospice San José celebra su tercer evento benéfico y convoca a sumarse a una noche de encuentro y solidaridad. Este jueves 8, en el Predio de la Rural del Prado, familias, empresas y amigos se reunirán con un objetivo común: recaudar fondos para sostener el acompañamiento gratuito a personas con enfermedades oncológicas en la etapa final de su vida.

El Hospice San José es el primer proyecto de la Fundación Luis Manuel Calleja, y funciona desde hace tres años en el barrio Capurro de Montevideo. No es estrictamente un hogar residencial, sino uno en el que un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud y voluntarios acompaña a los huéspedes y a sus familias durante una etapa especialmente delicada.

El objetivo es que esos últimos días puedan transcurrir sin dolor físico, con dignidad, contención y paz. Para sostener esta tarea, la institución depende exclusivamente de las donaciones, ya que no recibe financiamiento estatal. Por eso, todos los fondos recaudados durante el evento benéfico se destinan al funcionamiento del hogar y a la atención profesional que ofrecen ahí.

Maria José Cerantes como voluntaria en el Hospice San José. Foto: Gentileza.

María José Cerantes forma parte del hospice desde su fundación y menciona que es el primero en Uruguay, y que para este evento benéfico tienen una meta concreta: crecer y sumar más días de cuidado para quienes lo necesitan.

En ese sentido, los aportes que se puedan hacer durante la jornada solidaria del jueves, representan la posibilidad de ampliar el acompañamiento: un bono colaboración equivale a 16 horas de acompañamiento a un huésped.

—¿Cómo es el funcionamiento del hospice?

—Atendemos a personas con enfermedades oncológicas que están solas y que sabés que no cuentan con un nivel de cuidados que puedan transitar sus últimos días en forma digna. O también pueden ser situaciones familiares que para sustentar el día a día. La familia tiene que salir a trabajar y esa persona que está transitando la enfermedad no puede ser cuidada adecuadamente.

Hospice San José. Foto: Gentileza.

Cerantes explica que uno de los objetivos más importantes es que quienes llegan ahí no se sientan institucionalizados. “Es importante que vos puedas transformar este lugar, este hogar, en algo que ellos sientan como su casa, y que no sienta que están hospitalizados, porque son personas que están dadas de alta”. En otras palabras, son personas que pueden estar hospitalizadas en cualquier hospital de ASSE, tanto en Montevideo como en alguno de los restantes departamentos, y que son dadas de alta del sistema de salud pública. “Puede ser porque ya no hay posibilidades de tratamiento, o incluso muchas veces la persona misma dice ‘Hasta acá llegué, no quiero seguir con ningún tratamiento’. El pronóstico te dice que esa persona va a atravesar sus últimos meses”.

Ahí comienza un periplo administrativo en el cual autoridades de ASSE se ponen en contacto con quienes comandan el equipo de salud en Hospice San José: Estela Corrazo y Florencia Gari, médicas oncólogas y paliativistas, y en muchos casos se logra que esa persona arribe a lo que será su última residencia, relata Cerantes.

Y agrega que ella va cuatro veces por semana al hospice como voluntaria. Como ya dijo, ella y todos los que destinan tiempo libre a aportar, hacen lo posible para transformar ese lugar en una casa para cada huésped. “Es dar sin necesidad de recibir nada a cambio, pero la verdad que uno se va cada día de ahí con aprendizajes de cada una de esas personas, de cada historia”. Muchos de quienes llegan al hospice lo hacen enojados, frustrados, con lo que les ha tocado en suerte,

Foto: Gentileza.

“Pero a medida que van pasando los días, se va viendo esa transformación de la paz que van adquiriendo, la calma, el poder escucharlos para lo que sea que tienen que decir, para poder jugar a las cartas, para que puedan comer algo calentito, que estén en una casa limpia, luminosa. Vos vas viendo esa transformación en la paz que tanto ellos como aquellos que tienen su familia también van adquiriendo. Son personas que vienen ya con meses de angustia y cansancio”.

—Y para vos, ¿cómo es acompañar el día a día de estas personas si sabés que pronto morirán?

—Es difícil de explicar. A título personal te digo que yo estaba como en un momento de mi vida que quería involucrarme en alguna causa, en algún voluntariado. Lo que puedo decir es que todos esos días que atravesaron ahí fueron para vivirlos bien. Honrás la vida en cada momento que estuvieron en el hospice, y se van en paz. Se puede colaborar con esta iniciativa con donaciones de muchos tipos, y toda esa información puede consultarse en la web https://hospicesanjose.org.uy.

