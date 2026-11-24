No todas las personas experimentan la atracción sexual de la misma manera ni con la misma frecuencia. Mientras algunas sienten interés sexual por otras personas de forma habitual, hay quienes lo experimentan en contadas ocasiones, con menor intensidad o solamente bajo determinadas circunstancias.

La grisexualidad es uno de los términos que describen estas experiencias y forma parte del espectro asexual.

De acuerdo con la LGBTA Wiki, se trata de una orientación sexual que reúne a personas que se identifican con la asexualidad, pero consideran que esa palabra no representa por completo su experiencia. Puede utilizarse como una identidad específica o como un término general que abarca otras identidades del espectro, entre ellas la demisexualidad.

Qué es la grisexualidad y cómo se manifiesta

La grisexualidad no implica una ausencia total de atracción sexual. Se refiere a una experiencia que puede aparecer de manera infrecuente, con poca intensidad o en situaciones particulares.

Entre las experiencias que pueden identificarse con esta orientación se encuentran sentir atracción sexual en contadas ocasiones, experimentarla débilmente, reconocerla solamente bajo determinadas circunstancias o tener dificultades para definir con claridad si se siente ese tipo de atracción.

También puede ocurrir que una persona perciba cierta distancia respecto del deseo sexual o que su experiencia no encaje del todo en las categorías tradicionales de sexualidad y asexualidad.

Es importante señalar que no todas las personas grisexuales viven su orientación de la misma manera. Se trata de un espectro amplio y cada individuo puede encontrar distintas formas de describir lo que experimenta.

Cuál es la diferencia entre grisexualidad, asexualidad y libido

Uno de los puntos importantes para comprender esta orientación es distinguir la atracción sexual de la libido, dos conceptos que suelen confundirse.

La asexualidad se refiere, en términos generales, a experimentar poca o ninguna atracción sexual hacia otras personas. La grisexualidad, en cambio, contempla la posibilidad de sentirla, aunque de forma poco frecuente, débil o bajo circunstancias específicas.

La libido es diferente: se relaciona con el impulso o deseo sexual, independientemente de que esté dirigido hacia una persona en particular. Por eso, alguien puede tener una libido elevada y, al mismo tiempo, experimentar poca o ninguna atracción sexual hacia otras personas.

En otras palabras, sentir deseo de experimentar placer sexual no necesariamente significa sentir atracción sexual por alguien.

Cómo puede influir en las relaciones de pareja

La atracción sexual no ocupa necesariamente el mismo lugar en todas las relaciones. Algunas personas grisexuales pueden no considerarla un factor central a la hora de elegir pareja y priorizar otras formas de conexión y afecto.

Conversar, compartir tiempo, acurrucarse o ayudar al otro son algunas de las maneras de expresar cercanía que pueden tener importancia en estos vínculos.

Como ocurre con otras orientaciones sexuales, no existe una única manera de vivir la grisexualidad ni de construir una relación. Las necesidades, los acuerdos y las formas de expresar afecto varían de una persona a otra.

De dónde surgió el término grisexualidad

La palabra grisexualidad comenzó a utilizarse en los foros de la Red de Visibilidad y Educación de la Asexualidad (AVEN, por sus siglas en inglés). Fue propuesta por un integrante de esa comunidad para describir una zona intermedia entre la sexualidad y la asexualidad, representada metafóricamente por el color gris.

Con el tiempo, el término se extendió y pasó a utilizarse para describir distintas experiencias dentro del espectro asexual.

La grisexualidad permite, así, nombrar experiencias que no siempre encuentran una definición precisa en las categorías más conocidas y reconocer que la atracción sexual puede vivirse de formas diversas.

En base a El Tiempo/GDA