Factores que condicionan la libido masculina según un nuevo estudio sobre parejas y masculinidad

La noción histórica de que los hombres experimentan una libido más intensa que las mujeres ha sido objeto de diversos análisis. Una investigación reciente se enfocó en dilucidar qué elementos condicionan el deseo sexual masculino, diferenciando el interés de compartir el encuentro con una pareja de las ganas de mantener una actividad a solas.

La indagación, difundida en la revista científica Psychology & Sexuality, llevó por título "Compartiendo el amor: Un análisis del impacto de la masculinidad, el equilibrio en la relación y la satisfacción en la relación sobre el deseo sexual de los hombres". La autoría del trabajo estuvo a cargo de las investigadoras Isobel K. Wilson, Eva Johansen y Simone Buzwell, quienes recopilaron los testimonios de 118 hombres de entre 18 y 39 años. Los participantes evaluaron la dinámica de sus vínculos afectivos, el grado de conformidad con sus parejas y su postura frente a los modelos tradicionales de masculinidad.

Dentro del análisis, las académicas discriminaron dos dimensiones del impulso sexual: por un lado, el deseo dirigido hacia la pareja —el entusiasmo por concretar relaciones con la persona amada— y, por otro, el deseo en solitario, enfocado en las prácticas autogestionadas.

El impacto de los mandatos y el nivel de satisfacción vincular

Al examinar las ganas de estar con la pareja, el equipo observó que la percepción de equidad en la relación no derivaba de forma directa en un incremento de la libido. Es decir, que los encuestados consideraran el vínculo como balanceado o justo no influyó en una mayor búsqueda hacia la otra persona.

No obstante, sí se detectó un vínculo estadístico entre la adhesión a valores tradicionales sobre la masculinidad y un mayor deseo orientado a la pareja. Los varones alineados con estas posturas manifestaron índices más elevados de interés sexual hacia sus compañeras, aunque la investigación aclaró que esto no implica una causa-efecto directa.

En contraposición, las dinámicas variaron al abordar la sexualidad en solitario. Aquellos hombres que reportaron un nivel de satisfacción más alto en su vínculo tendieron a expresar menor impulso de acudir al autoerotismo. Asimismo, quienes evaluaron su pareja como un espacio de equilibrio manifestaron una conformidad general superior en su relación.

Los hallazgos permiten comprender con mayor precisión que el estímulo sexual masculino no opera de forma uniforme, sino que responde a una trama donde se entrelazan la plenitud del vínculo de pareja y las visiones culturales sobre la masculinidad.

En base a El Tiempo/GDA