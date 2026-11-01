¿Existe una edad perfecta para tener hijos? Esto es lo que dicen la ciencia y los expertos en fertilidad

Durante esta etapa de la vida, las mujeres suelen contar con una mayor reserva ovárica y una mejor calidad de los óvulos. Sin embargo, ambas condiciones experimentan un descenso progresivo con el paso del tiempo, lo que puede dificultar la concepción. De acuerdo con las estimaciones médicas, una mujer de 20 años sin problemas reproductivos tiene alrededor de un 25 % de probabilidades de quedar embarazada durante un ciclo menstrual, siempre que mantenga relaciones sexuales sin protección en sus días fértiles. Cerca de los 30 años, esa posibilidad se reduce aproximadamente al 15 %.

Es importante considerar que estos porcentajes son orientativos y representan promedios poblacionales. No permiten determinar las posibilidades individuales de conseguir un embarazo, ya que también intervienen otros factores, como la salud reproductiva de ambos integrantes de la pareja, la regularidad de la ovulación y las posibles alteraciones ginecológicas.

Embarazo después de los 35 años: cuáles son los riesgos

Mujer embarazada. Foto: Freepik.

A partir de los 35 años, la fertilidad femenina disminuye de manera más pronunciada. Este proceso se relaciona tanto con la reducción de la cantidad de óvulos disponibles como con el deterioro progresivo de su calidad, lo que puede dificultar la concepción y aumentar la probabilidad de pérdidas gestacionales.

Además, durante el embarazo después de los 35 años pueden incrementarse ciertos riesgos obstétricos, entre ellos la diabetes gestacional, la hipertensión arterial y algunas alteraciones cromosómicas en el feto, como el síndrome de Down.

Sin embargo, tener un hijo después de esa edad no significa necesariamente que se presentarán complicaciones. Muchas mujeres atraviesan embarazos saludables y tienen bebés sanos después de los 35 años. Los controles prenatales, el seguimiento médico y la evaluación de los factores de riesgo individuales son fundamentales para acompañar adecuadamente la gestación.

Alrededor de los 40 años, las posibilidades de quedar embarazada naturalmente son considerablemente menores que en etapas anteriores. Después de los 45, la probabilidad de concepción espontánea desciende aún más, aunque no desaparece por completo mientras exista actividad ovárica.

Para las mujeres que encuentran dificultades para conseguir un embarazo, existen diferentes alternativas de tratamientos de fertilidad. Entre ellas se encuentran la inducción de la ovulación, la inseminación intrauterina y la fecundación in vitro (FIV). La elección de cada procedimiento depende de la edad, los antecedentes médicos, las condiciones reproductivas y las características de cada pareja.

La estabilidad personal también influye en la decisión de ser madre

Bebé recién nacido junto a su mamá. Foto: Freepik.

La edad biológica para tener hijos no es el único aspecto que interviene en la decisión de convertirse en madre. La estabilidad económica y laboral, la madurez emocional, la situación familiar y los proyectos personales también pueden influir en el momento elegido para iniciar la maternidad.

Por otra parte, la edad del hombre también puede tener incidencia en las posibilidades reproductivas. Con el paso de los años pueden producirse cambios en la calidad del esperma, como una disminución de la movilidad de los espermatozoides y un aumento de determinadas alteraciones en su material genético. La edad paterna avanzada también se ha relacionado con un mayor riesgo de algunos problemas de salud en la descendencia, aunque los riesgos absolutos suelen ser bajos.

En este contexto, los chequeos médicos y las consultas con especialistas en fertilidad permiten evaluar las condiciones reproductivas de ambos integrantes de la pareja, identificar posibles dificultades y conocer las alternativas disponibles.

En definitiva, aunque la fertilidad femenina alcanza sus niveles más altos entre los 20 y los 30 años, no existe una edad perfecta para todas las mujeres. La decisión de tener un hijo requiere contemplar tanto los aspectos biológicos como las circunstancias personales, sin perder de vista que cada experiencia reproductiva es diferente.