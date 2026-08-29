Estudios revelan que el romero en aromaterapia ayuda a reducir la ansiedad y mejorar el sueño

Colocar varias ramas frescas de romero en un recipiente con agua se convirtió en una alternativa sencilla para perfumar el hogar. La práctica permite aprovechar la fragancia característica de sus hojas y, al mismo tiempo, incorporar un elemento natural que puede funcionar como decoración en distintos ambientes, incluido el dormitorio.

Pero el romero no solo se destaca por su aroma. En los últimos años, diferentes investigaciones analizaron los posibles efectos de esta planta sobre variables relacionadas con el sueño, la memoria, la ansiedad y el bienestar.

¿Qué dice la ciencia sobre el romero y el sueño?

En 2018, investigadores del Herbal and Traditional Medicines Research Center de la Kerman University of Medical Sciences, en Irán, estudiaron a 68 estudiantes universitarios para analizar los posibles efectos del consumo de romero.

Durante un mes, los participantes recibieron 500 miligramos de la planta o un placebo dos veces al día. El grupo que consumió romero mostró una mejora significativa en la calidad del sueño, además de cambios favorables en algunas mediciones relacionadas con la memoria, la ansiedad y la depresión. Estos resultados forman parte de una línea de investigación sobre los posibles efectos del romero, aunque no permiten afirmar que simplemente colocar una rama de la planta en una habitación produzca los mismos efectos que su consumo.

Foto: Commons.

¿Qué beneficios puede aportar el romero en el hogar?

Más allá de las investigaciones científicas, el romero fresco se destaca por su fragancia y versatilidad. Por eso, sus ramas pueden utilizarse de una manera muy sencilla para mejorar la atmósfera de diferentes espacios.

Entre sus principales cualidades se encuentran:



Perfume natural: el romero desprende una fragancia característica que puede hacer más agradable una habitación.

el romero desprende una fragancia característica que puede hacer más agradable una habitación. Sensación de frescura: su aroma puede generar una percepción de limpieza y frescura en el ambiente.

su aroma puede generar una percepción de limpieza y frescura en el ambiente. Decoración: las ramas frescas pueden complementar visualmente distintos espacios del hogar.

Colocar romero en agua es, en este sentido, una alternativa simple para quienes buscan incorporar un aroma natural al dormitorio sin recurrir necesariamente a ambientadores.

Foto: Commons.

Más allá del dormitorio: otros usos del romero

La presencia del romero en el hogar no se limita a la aromatización y la decoración. Por sus propiedades y versatilidad, esta planta también tiene diferentes aplicaciones en la gastronomía, el cuidado personal y la aromaterapia.



Cocina: las hojas de romero se utilizan como condimento en una amplia variedad de preparaciones, desde carnes y pescados hasta panes, salsas y vegetales.

las hojas de romero se utilizan como condimento en una amplia variedad de preparaciones, desde carnes y pescados hasta panes, salsas y vegetales. Aromaterapia: el aceite esencial de romero ha sido objeto de investigaciones que analizaron sus posibles efectos sobre variables relacionadas con el estado de alerta y otras funciones cognitivas.

el ha sido objeto de investigaciones que analizaron sus posibles efectos sobre variables relacionadas con el estado de alerta y otras funciones cognitivas. Cuidado personal: diferentes extractos vegetales de romero aparecen en algunos productos cosméticos y de higiene.

¿Qué otros efectos del romero estudió la ciencia?

La investigación sobre esta planta también alcanzó aspectos relacionados con el bienestar, la función cognitiva y el descanso. En 2024, investigadores de universidades e instituciones de salud de Turquía estudiaron durante cuatro semanas los efectos de la aromaterapia con romero y lavanda en 63 adultos mayores con diabetes.

El trabajo, titulado “Efectos de la aplicación de aromaterapia con lavanda y romero sobre las funciones cognitivas, la ansiedad y la calidad del sueño en adultos mayores con diabetes”, fue publicado en la revista Explore. Los investigadores evaluaron diferentes variables vinculadas con la salud y el bienestar de los participantes.

Función cognitiva: se observaron mejoras en las evaluaciones realizadas a los participantes que recibieron aromaterapia.

se observaron mejoras en las evaluaciones realizadas a los participantes que recibieron aromaterapia. Calidad del sueño: el grupo que recibió tratamiento con romero presentó resultados favorables en las mediciones relacionadas con el descanso.

el grupo que recibió tratamiento con romero presentó resultados favorables en las mediciones relacionadas con el descanso. Ansiedad: también se registró una reducción de los niveles de ansiedad.

también se registró una reducción de los niveles de ansiedad. Memoria: investigaciones anteriores encontraron cambios positivos en algunas mediciones de memoria después del consumo de la planta.

Estos resultados son interesantes, aunque deben interpretarse con cautela. Que algunos estudios hayan encontrado asociaciones favorables entre romero, sueño, memoria y ansiedad no significa que la planta pueda prevenir o tratar por sí sola problemas de salud.

Rama de romero. Foto: Unsplash.

¿Por qué poner romero en agua en el dormitorio?

Para quienes simplemente buscan perfumar el dormitorio de forma natural, colocar varias ramas frescas de romero en un vaso o recipiente con agua es una práctica sencilla. La planta aporta su aroma característico y también puede funcionar como un pequeño elemento decorativo. Además, su facilidad de uso y su versatilidad explican por qué el romero fresco aparece cada vez con mayor frecuencia en diferentes ambientes del hogar.

La evidencia científica sobre sus posibles efectos en el sueño, la ansiedad y la función cognitiva continúa en estudio. Por ahora, colocar unas ramas de romero en agua puede entenderse principalmente como una forma simple de aromatizar y refrescar el ambiente, más que como un tratamiento para mejorar el descanso.