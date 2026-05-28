El tratamiento médico que debés hacer en tus encías antes de someterte a una cirugía estética facial

Luis Bueno*

Esta columna será en cierto sentido anómala, porque antes de hablar de la salud de las encías y su importancia, le dedicará el espacio a la figura del doctor brasileño Ivo Pitanguy, reconocido como uno de los cirujanos plásticos más influyentes en el mundo, de quien se cumple una década desde su fallecimiento este año. Pero la columna no será del todo “off topic”, porque Pitanguy entendía la importancia de la salud de nuestra boca.

Es más, este cirujano tenía una visión muy clara y basada en la evidencia científica cuando sostenía que la sonrisa es el verdadero protagonista de la estética facial. Sus conceptos sobre la boca y la salud bucal se basaban en los siguientes principios: Entre otras cosas, Pitanguy afirmaba que aquellos dientes ausentes o que lucían feos llaman más la atención que una piel lisa y sin arrugas, o un pelo tupido y brillante.

Ivo Pitanguy. Foto: Commons.

De nada sirve una cirugía estética de estiramiento si el soporte dental y la salud de la boca están descuidados. Palabras más, palabras menos esto es lo que explicaba el cirujano en cuanto a la importancia de nuestra boca en la evaluación general de la “belleza”.

De todas maneras recordemos que los ideales de belleza son muchas veces subjetivos y cambiantes, pero una sonrisa con dientes sanos casi siempre es uno de los soportes fundamentales para causar una buena impresión en cuanto a lo estético en nuestro rostro.

Mujer sonríe en la consulta odontológica. Foto: Freepik.

Aunque no lo mencionara, Pitanguy era consciente de qu, por ejemplo, el sangrado de encías, los dientes alargados, separados, en mala posición o incluso móviles, todo eso era el resultado de la infección llamada Periodontitis, que las más de las veces lleva a que uno pierda las piezas dentarias.

Pitanguy defendía que la autoestima y la belleza no se construyen solo desde el exterior, con lo que se ve. La salud dentro de la boca, aunque no sea visible a primera vista, es fundamental para lograr la armonía total del rostro ya que, repito, esta le da un soporte adecuado a todo el rostro.

Es muy importante mantener la salud de las encías y dientes como el soporte del hueso que los sostiene porque eso retrasa la aparición de las arrugas que aparecen con el tiempo alrededor de la boca.

Consideraba que la boca debe estar sana no solo por apariencia, sino por funcionalidad, ya que es la base sobre la cual se asienta la estructura de la cara. No es razonable realizar una cirugía plástica sin un diagnóstico de las encías y dientes teniendo de esta forma la seguridad de que el paciente a recibir cirugía plástica está en óptimas condiciones de salud bucal o en tratamiento para el mismo. Una vez tratado de sus encías se procede al tratamiento estético de la cara.

Hombre observa su sonrisa en un espejo durante una consulta odontológica. Foto: Freepik.

Ivo Pitanguy fue una persona y un médico que veía la cirugía plástica no como algo frívolo, sino como una herramienta para “curar el alma” a través del equilibrio físico y emocional, donde una boca sana jugaba un rol central.

Por esas y otras razones, debemos recordar la importancia de mantener lo mejor posible nuestra salud bucal. Esa tarea implica más que solamente cepillarse los dientes. En la salud de nuestra boca inciden múltiples factores, por eso lo mejor es modificar nuestros hábitos. Más allá de cepillo e hilo dental, en la salud bucal intervienen también los siguientes factores:



Dieta . Tiene que ser lo más variada y saludable posible. Evitar el exceso de azúcar, que casi siempre está presente en los productos comestibles ultraprocesados .



. Tiene que ser lo más variada y saludable posible. Evitar el exceso de azúcar, que casi siempre está presente en los productos comestibles . Evitar el tabaquismo . Este vicio puede facilitar desarrollo de infecciones, además de que deja mal aliento .



. Este vicio puede facilitar desarrollo de infecciones, además de que deja . Visitas periódicas a profesionales del cuidado bucal y dental para detectar problemas lo más temprano posible y actuar de manera precoz.

De esta manera, podemos mantener gran parte de lo que nos puede hacer atractivos a otras personas.