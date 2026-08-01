El test de laboratorio que puso a prueba la higiene de tres utensilios de cocina muy comunes en las casas

El material del que están hechos los utensilios de cocina suele generar debate, especialmente cuando se habla de higiene. ¿La madera retiene más bacterias? ¿La silicona es más difícil de limpiar? ¿El acero inoxidable es realmente la opción más segura?

Para intentar responder esas preguntas, la organización española Sistemas Analíticos de Control Industrial y Medioambiental (Sacim) realizó un ensayo de laboratorio en el que comparó tres paletas de cocina —una de silicona, otra de madera y una tercera de acero inoxidable— sometidas a las mismas condiciones de uso y limpieza.

Antes de comenzar el experimento, los tres utensilios fueron lavados en lavavajillas y almacenados como lo haría cualquier persona en una cocina doméstica. Luego, los técnicos tomaron muestras de la superficie de cada paleta, las prepararon para su análisis y las incubaron durante 48 horas para observar el crecimiento de microorganismos.

Al finalizar la incubación, el acero inoxidable fue el material que mostró la menor proliferación bacteriana. En el otro extremo apareció la silicona, que registró el mayor crecimiento de microorganismos dentro de este ensayo, mientras que la madera quedó en una posición intermedia.

Mujer desengrasa la cocina. Foto: Freepik.

Sin embargo, Sacim aclaró que estos resultados corresponden únicamente a las condiciones específicas del experimento y no permiten concluir que todos los utensilios de silicona, madera o acero inoxidable se comporten siempre de la misma manera.

Según explicó el laboratorio, el desgaste que sufren los utensilios con el uso cotidiano puede desempeñar un papel importante. Con el paso del tiempo, algunos materiales desarrollan pequeñas grietas o irregularidades donde la humedad y los microorganismos encuentran más facilidad para permanecer, incluso después del lavado.

Los investigadores señalaron que el acero inoxidable suele ofrecer ventajas desde el punto de vista higiénico porque posee una superficie lisa y poco porosa, que facilita la eliminación de residuos durante el lavado. Esa es una de las razones por las que este material se utiliza con frecuencia en cocinas profesionales y en la industria alimentaria.

Ollas, sartenes y utensilios de cocina. Foto: Freepik.

Uno de los resultados que más llamó la atención fue el desempeño de la madera. Contrariamente a una creencia bastante extendida, no fue el material que acumuló más bacterias. Los responsables del ensayo explicaron que su comportamiento depende de distintos factores, entre ellos el tipo de madera, el estado del utensilio y el mantenimiento que recibe con el paso del tiempo.

Aunque el acero inoxidable obtuvo el mejor resultado en esta prueba, el laboratorio remarcó que el material, por sí solo, no determina el nivel de higiene de un utensilio. El estado de conservación, la frecuencia de uso, la forma en que se lava y el reemplazo de piezas deterioradas son aspectos igual o más importantes para minimizar la presencia de microorganismos durante la preparación de los alimentos.

Con base en El Tiempo/GDA