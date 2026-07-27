Nuevo estudio asocia la presencia de ciertas bacterias de la boca con la artritis sintomática en las manos

Las bacterias que habitan naturalmente en la boca podrían estar vinculadas con la artritis sintomática de las manos, una enfermedad que provoca dolor, rigidez y pérdida de fuerza para realizar actividades cotidianas. Así lo plantea una investigación realizada por científicos de la Universidad Central Sur de China y publicada en la revista científica RMD Open. Aunque los resultados muestran una asociación entre ambos fenómenos, los propios investigadores aclaran que el estudio no demuestra que las alteraciones del microbioma oral sean la causa de la enfermedad.

El trabajo se centró en el microbioma oral, es decir, el conjunto de microorganismos que viven de forma natural en la boca. Los científicos estudiaron muestras de saliva de 52 personas con artritis sintomática de las manos y las compararon con las de 712 participantes que no presentaban esta afección. Para ello utilizaron una técnica de secuenciación genética que permite identificar la composición de las comunidades bacterianas.

Al analizar las muestras, observaron que quienes padecían artritis presentaban una menor diversidad de bacterias en la boca y una composición distinta respecto del grupo sin la enfermedad. Además, detectaron una mayor presencia del género bacteriano Trichococcus, cuya abundancia se relacionó con una mayor intensidad de los síntomas. Los investigadores también encontraron que esta bacteria se asociaba con una vía metabólica del microbioma intestinal vinculada previamente con la artritis de las manos.

Hombre sonríe. Foto: Magnific.

El estudio también exploró la interacción entre el microbioma oral y el intestinal. Los resultados mostraron que, en las personas con artritis, la relación entre ambas comunidades bacterianas era menor que en quienes no padecían la enfermedad. Según los autores, esto podría reflejar una alteración en el equilibrio del llamado eje microbioma oral-intestinal.

Este hallazgo resulta de interés porque investigaciones previas ya habían sugerido que la microbiota intestinal participa en distintos procesos inflamatorios del organismo.

Los investigadores insisten en que los resultados deben interpretarse con cautela. Se trata de un estudio observacional, por lo que no permite determinar si las alteraciones del microbioma aparecen antes del desarrollo de la artritis o si son consecuencia de la enfermedad. Además, reconocen varias limitaciones, entre ellas:



El reducido número de pacientes con artritis incluidos en el estudio.

El diseño transversal, que impide establecer relaciones de causa y efecto.

La técnica utilizada, que identifica grupos de bacterias pero no especies específicas.

La posible influencia de otros factores que no fueron analizados.

Pese a estas limitaciones, los autores consideran que sus hallazgos aportan la primera evidencia que vincula los cambios en el microbioma oral con la artritis sintomática de las manos. Comprender mejor cómo interactúan las bacterias de la boca y del intestino podría abrir nuevas líneas de investigación sobre el origen de esta enfermedad y, en el futuro, contribuir al desarrollo de nuevas estrategias de prevención o tratamiento.

Con base en El Tiempo/GDA