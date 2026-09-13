El secreto para que las canas dejen de sentirse ásperas y recuperen su brillo natural

Las canas dejaron de ser un cabello que muchas personas buscan ocultar y se convirtieron en una opción estética que cada vez más mujeres y hombres eligen llevar de forma natural. Sin embargo, lucirlas también implica prestar atención a su textura y cuidado.

Con el paso del tiempo, el cabello puede perder flexibilidad y volverse más seco y poroso. Esto hace que las canas se sientan ásperas al tacto, sean más difíciles de peinar y tengan una mayor tendencia al encrespamiento o frizz.

Por eso, más que intentar cambiar su color, una de las claves para que las canas luzcan saludables está en adaptar la rutina de cuidado y darle prioridad a la hidratación del cabello.

¿Por qué las canas pueden volverse más secas?

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No todas las canas tienen la misma textura. Algunas pueden ser más rebeldes y secas, incluso cuando el resto del cabello es fino, liso o tiene tendencia grasa.

La genética, la edad y los hábitos de cuidado influyen en la apariencia de la fibra capilar. Además, el uso frecuente de herramientas de calor, productos químicos y la exposición ambiental pueden contribuir a que el cabello pierda suavidad.

Cuando esto ocurre, las canas pueden adquirir un aspecto más opaco y una textura áspera. También es frecuente que los cabellos blancos se levanten con facilidad y hagan más visible el frizz.

Aceite de argán: un aliado para recuperar la suavidad

Uno de los productos que puede incorporarse a la rutina es el aceite de argán, conocido por su contenido de ácidos grasos y vitamina E.

La recomendación es utilizar una cantidad pequeña para evitar que el cabello quede pesado o con apariencia grasosa. Se pueden colocar unas gotas en las palmas de las manos, distribuirlas y aplicarlas principalmente sobre los largos y las puntas. Este paso puede ser especialmente útil cuando las canas se sienten secas o ásperas.

El truco para controlar el frizz está en el cabello húmedo

El momento en que se aplican los productos también puede marcar una diferencia. Para controlar el encrespamiento, los especialistas recomiendan utilizar productos antiencrespamiento cuando el cabello todavía está húmedo.

Aplicarlos en ese momento ayuda a preparar la fibra antes del secado y a mantener una apariencia más ordenada. Una opción sencilla es utilizar un sérum o producto específico para controlar el frizz después del lavado. Después, el cabello puede secarse procurando no someterlo a temperaturas excesivamente altas.

La rutina que ayuda a mantener las canas suaves

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Para cuidar el cabello canoso no hace falta acumular una gran cantidad de productos. Una rutina básica puede incluir:



Champú hidratante: ayuda a limpiar el cabello sin dejarlo excesivamente seco.

ayuda a limpiar el cabello sin dejarlo excesivamente seco. Acondicionador: debe utilizarse después del lavado para aportar suavidad y facilitar el peinado.

debe utilizarse después del lavado para aportar suavidad y facilitar el peinado. Producto antiencrespamiento: puede aplicarse sobre el cabello húmedo, especialmente en los largos.

Mascarilla nutritiva: una vez por semana puede ayudar cuando el cabello está especialmente seco o quebradizo.

puede aplicarse sobre el cabello húmedo, especialmente en los largos. una vez por semana puede ayudar cuando el cabello está especialmente seco o quebradizo. Aceite de argán: unas pocas gotas en largos y puntas pueden aportar una sensación de mayor suavidad.

La clave está en encontrar el equilibrio. Usar demasiados productos o aplicar grandes cantidades de aceite puede dejar las canas pesadas y restarles movimiento.

¿Cómo evitar que las canas se vean ásperas?

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Además de mantener una buena hidratación, conviene prestar atención a la forma en que se manipula el cabello. Frotarlo con fuerza después del lavado, desenredarlo bruscamente o someterlo constantemente a herramientas de calor puede favorecer el quiebre del cabello y aumentar el frizz.

Por eso, es preferible secarlo con suavidad, desenredarlo sin tirones y moderar el uso de planchas, rizadores y secadores a temperaturas muy altas.

Las canas no tienen por qué verse opacas ni sentirse ásperas. Con una rutina enfocada en la hidratación, productos para controlar el frizz y unas gotas de aceite de argán en las zonas más secas, es posible mantenerlas suaves, brillantes y con una apariencia cuidada.

