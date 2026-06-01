El hallazgo científico sobre cómo sumar solo 11 minutos de sueño y cinco de ejercicio protege tu salud cardíaca

La salud cardiovascular continúa siendo una de las principales preocupaciones médicas a nivel mundial, especialmente debido al aumento de enfermedades vinculadas al sedentarismo, el estrés y los malos hábitos alimenticios. Sin embargo, un reciente estudio internacional reveló que pequeños cambios cotidianos podrían tener un impacto significativo en la prevención de infartos y accidentes cerebrovasculares.

La investigación, difundida por AS España en el artículo “Los tres pequeños hábitos que pueden reducir un 10% el riesgo de infarto, según un estudio”, analizó durante ocho años a más de 53.000 personas y concluyó que acciones simples como dormir algunos minutos más, aumentar levemente la actividad física y consumir más verduras pueden disminuir cerca de un 10 % el riesgo cardiovascular.

Los especialistas denominaron estas recomendaciones como la “regla del 10 y 5”, una fórmula basada en hábitos sencillos de incorporar a la rutina diaria. Entre ellos se destacan dormir aproximadamente 11 minutos adicionales, sumar unos cinco minutos más de ejercicio moderado y priorizar alimentos frescos y naturales dentro de una alimentación saludable.

Según los resultados, las personas que mantuvieron pequeños cambios sostenidos en sus hábitos lograron mejores indicadores de salud del corazón. El estudio demostró que no siempre son necesarias transformaciones extremas para obtener beneficios, sino que la constancia en acciones cotidianas puede ayudar al organismo a funcionar de manera más equilibrada.

Las claves para reducir el riesgo cardiovascular

Dormir mejor para proteger el corazón

Foto: Unsplash.

Uno de los factores más relevantes fue el descanso adecuado. Dormir bien permite que el cuerpo se recupere, ayuda a regular la presión arterial y disminuye el estrés, elementos estrechamente relacionados con el riesgo de padecer enfermedades cardíacas.



Más actividad física en la rutina diaria

Caminar siempre ayuda. Foto: Flickr.

Los especialistas explicaron que caminar, usar las escaleras, andar en bicicleta o realizar algunos minutos extra de actividad física contribuye a fortalecer el sistema cardiovascular y mejorar la circulación sanguínea.



Alimentación balanceada y verduras



Carteles con precios en puestos de frutas y verduras en la feria de Villa Biarritz, feria vecinal en el parque Juan Zorrilla de San Martin en el barrio Punta Carretas de Montevideo, remolacha, acelga, espinaca, ND 20250722, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Incrementar el consumo de verduras aporta fibra, vitaminas y antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación y controlar factores asociados a las enfermedades cardiovasculares. Además, los expertos insistieron en reducir el consumo de productos ultraprocesados, grasas y alimentos con exceso de azúcar.

Los especialistas en salud también señalaron que muchas personas abandonan rápidamente las rutinas estrictas porque resultan difíciles de sostener en el tiempo. Por eso, consideran más efectivo comenzar con objetivos pequeños, realistas y fáciles de incorporar a la vida cotidiana.

Los investigadores concluyeron que la prevención cardiovascular puede comenzar con decisiones simples tomadas todos los días. Dormir un poco más, moverse con mayor frecuencia y mejorar la alimentación serían pasos fundamentales para cuidar el corazón y reducir el riesgo de enfermedades que afectan a millones de personas en todo el mundo.