El experimento científico que revela qué le pasa a tu cuerpo si te animás a terminar la ducha con agua fría

La idea de terminar la ducha con agua fría no suele resultar atractiva para quienes prefieren las temperaturas cálidas. Sin embargo, esta práctica despertó el interés de investigadores que buscaron conocer si podía tener algún efecto sobre el bienestar físico y mental.

Un estudio realizado por la psicóloga Lena Glaser, de la Universidad de Basilea, en Suiza, exploró los posibles beneficios de incorporar duchas frías a la vida cotidiana. La investigación formó parte de su tesis doctoral, titulada Romper el hábito: estrategias psicológicas para promover la salud y la sostenibilidad.

En el trabajo participaron 719 adultos de entre 18 y 65 años, que mantuvieron esta práctica durante 12 semanas. Según los resultados, quienes participaron reportaron un 31% menos de ausencias laborales por enfermedad y una reducción del 26% en los días en los que se sintieron enfermos.

Entre los principales resultados se identificaron tres aspectos:



Menos ausencias laborales: los participantes reportaron una disminución de los días que faltaron al trabajo por enfermedad.

Menos jornadas de malestar: también señalaron que se sintieron enfermos durante menos días.

Sensación de bienestar: algunas personas manifestaron sentirse más despiertas y renovadas después de ducharse con agua fría.

Mujer bañándose en agua helada. Foto: Masgnific.

La investigación también observó que mantener el hábito no siempre resultaba sencillo. Algunas personas abandonaron la práctica durante las primeras semanas, aunque posteriormente disminuyó la cantidad de participantes que dejaron de hacerlo. Quienes lograron sostenerla también expresaron satisfacción por haber incorporado una actividad que al principio les resultaba incómoda.

De todos modos, hay una distinción importante: el estudio se basó en las experiencias y los reportes de los participantes. Por lo tanto, los resultados no permiten afirmar que las duchas frías eviten los resfriados ni que protejan frente a las infecciones respiratorias.

Además de explorar la relación entre esta práctica y el bienestar, la investigación analizó sus efectos sobre el consumo de energía. Al disminuir la temperatura del agua y el tiempo que permanecían bajo la ducha, los participantes redujeron el gasto energético asociado a esta actividad. Según la Universidad de Basilea, el ahorro durante las 12 semanas fue de aproximadamente 15 kilogramos de dióxido de carbono por persona.

Los resultados plantean interrogantes interesantes sobre los posibles efectos de las duchas frías, aunque todavía no permiten considerarlas un método para prevenir o tratar enfermedades. Quienes quieran probar esta práctica pueden incorporarla gradualmente, teniendo en cuenta su estado de salud y evitando exponerse a temperaturas que les provoquen malestar.

Con base en El Tiempo/GDA