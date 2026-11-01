El error común al limpiar la pantalla de la tele o el celular que arruina el panel para siempre

La acumulación de polvo, huellas dactilares y manchas en las pantallas es un problema habitual en los hogares. Los televisores inteligentes, los monitores de computadora, las tabletas y los teléfonos celulares están expuestos diariamente a la suciedad y requieren cuidados específicos para conservar una buena calidad de imagen.

De acuerdo con las recomendaciones difundidas por el sitio especializado en estilo de vida y limpieza del hogar TuHogar, el mantenimiento de pantallas de dispositivos electrónicos debe realizarse con técnicas adecuadas para evitar daños en sus superficies y en los revestimientos protectores que incorporan de fábrica.

Una limpieza correcta de las pantallas permite eliminar la suciedad y las marcas de uso sin comprometer el funcionamiento ni la vida útil de los equipos. Para conseguirlo, es fundamental elegir los materiales apropiados y evitar productos que puedan deteriorar los paneles.

Cómo limpiar las pantallas de televisores, computadoras y celulares paso a paso

Foto: Wikimedia.

El principal consejo de los especialistas en limpieza de dispositivos electrónicos es utilizar paños de microfibra limpios y suaves. También recomiendan evitar los productos abrasivos y no aplicar líquidos directamente sobre las superficies.

El procedimiento para limpiar una pantalla sin rayarla ni dañarla comprende los siguientes pasos:



Apagar y desconectar el dispositivo: antes de comenzar, apagá el televisor, monitor o equipo que vayas a limpiar y desconectalo de la corriente eléctrica. También es conveniente esperar unos minutos hasta que la pantalla se enfríe. Esto facilita la limpieza y permite identificar mejor las manchas. Retirar el polvo con un paño de microfibra: utilizá un paño limpio y seco para eliminar las partículas acumuladas. Pasalo suavemente, sin ejercer presión, ya que el polvo puede contener pequeñas partículas capaces de rayar la superficie si se frotan con demasiada fuerza. Humedecer el paño para eliminar las manchas: si persisten las huellas dactilares o las marcas de grasa, podés humedecer ligeramente una parte del paño con agua destilada. Es importante que quede apenas húmedo y que nunca gotee. No rocíes agua ni ningún producto directamente sobre la pantalla, porque el líquido podría filtrarse por los bordes y alcanzar los componentes internos.

En cuanto al alcohol isopropílico, su utilización depende del fabricante y del modelo del dispositivo. Algunas pantallas admiten soluciones específicas, mientras que otras pueden sufrir daños en sus revestimientos protectores. Por eso, conviene consultar las instrucciones del equipo antes de utilizarlo.



Limpiar con movimientos suaves: pasá la microfibra sobre la superficie sin presionar demasiado. Podés realizar movimientos delicados y uniformes para retirar las manchas, evitando frotar repetidamente sobre un mismo sector. Secar y dejar reposar: utilizá otro paño de microfibra seco para retirar cualquier resto de humedad. Antes de volver a conectar y encender el dispositivo, asegurate de que la pantalla esté completamente seca.

Qué productos y materiales evitar al limpiar las pantallas

Imagen: Vector Portal.

No todos los elementos de limpieza que se utilizan habitualmente en el hogar son adecuados para los televisores, monitores y pantallas táctiles. Algunos materiales pueden provocar rayones, mientras que determinadas sustancias químicas pueden deteriorar los revestimientos antirreflejo y antihuellas.

Entre los elementos que conviene evitar se encuentran:



Papel de cocina, servilletas y pañuelos descartables : aunque parecen suaves, pueden contener fibras que provoquen pequeñas rayaduras en las superficies delicadas. Es preferible utilizar exclusivamente paños de microfibra limpios.

: aunque parecen suaves, pueden contener fibras que provoquen pequeñas rayaduras en las superficies delicadas. Es preferible utilizar exclusivamente paños de microfibra limpios. Limpiavidrios tradicionales : estos productos pueden contener sustancias que deterioren los revestimientos protectores de las pantallas.

: estos productos pueden contener sustancias que deterioren los revestimientos protectores de las pantallas. Amoníaco y productos abrasivos : son sustancias que pueden afectar las capas superficiales y provocar manchas o alteraciones permanentes.

: son sustancias que pueden afectar las capas superficiales y provocar manchas o alteraciones permanentes. Acetona y otros solventes : su composición química puede dañar los materiales y revestimientos de los paneles electrónicos.

: su composición química puede dañar los materiales y revestimientos de los paneles electrónicos. Alcohol etílico y alcohol isopropílico sin autorización del fabricante : no deben utilizarse indiscriminadamente, ya que su compatibilidad depende del tipo de pantalla y de sus tratamientos superficiales.

: no deben utilizarse indiscriminadamente, ya que su compatibilidad depende del tipo de pantalla y de sus tratamientos superficiales. Vinagre y mezclas caseras de limpieza: tampoco son una solución universal. Aunque algunas marcas admiten determinados productos diluidos para modelos específicos, no conviene aplicarlos sin consultar previamente las recomendaciones del fabricante.

Estas precauciones son especialmente importantes en las pantallas LED, OLED y QLED, que pueden incorporar tratamientos superficiales sensibles a determinados productos químicos y a la fricción. En definitiva, para mantener limpias las pantallas de los dispositivos electrónicos, la mejor opción es utilizar un paño de microfibra, comenzar siempre con una limpieza en seco y recurrir al agua destilada únicamente cuando sea necesaria y esté permitida por el fabricante. La clave está en evitar la presión excesiva, los productos inadecuados y cualquier exceso de humedad.