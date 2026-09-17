Disfunción eréctil y estrés laboral: efectos del agotamiento y la presión del trabajoen hombre jóvenes

El estrés del trabajo no siempre termina cuando se cierra la computadora o se sale de la oficina. Las jornadas extensas, la presión por progresar profesionalmente, la falta de autonomía o el escaso apoyo de los superiores pueden afectar el bienestar de distintas maneras. Una investigación reciente sugiere que, en los hombres jóvenes, también podría existir una relación entre la acumulación de estrés laboral y la función eréctil.

El estudio, realizado en China entre 2022 y 2024, siguió a 826 hombres de entre 22 y 40 años que trabajaban a tiempo completo. Los investigadores encontraron que quienes presentaban mayores niveles de estrés psicológico relacionado con el trabajo también mostraban una mayor incidencia de disfunción eréctil.

El resultado, sin embargo, debe interpretarse con cautela: se trata de una asociación estadística y no demuestra que el estrés laboral sea, por sí solo, la causa de los problemas de erección.

Para reducir la influencia de otros factores que también pueden afectar la función eréctil, los investigadores excluyeron a hombres con determinadas enfermedades o condiciones. Entre ellas se encontraban diabetes, enfermedades cardíacas, lesiones de la médula espinal y trastornos hormonales.

También quedaron fuera quienes utilizaban medicamentos conocidos por interferir con la función eréctil y quienes trabajaban en turnos nocturnos o rotativos. Esta última exclusión buscó limitar la influencia que las alteraciones de los horarios y los ritmos diarios podían tener sobre los resultados. Estas medidas permitieron concentrar el análisis en un grupo más específico y reducir algunos posibles factores de confusión.

El hallazgo principal fue claro: a mayor acumulación de estrés psicológico relacionado con el trabajo, mayor presencia de disfunción eréctil entre los hombres incluidos en la investigación.

El burnout no es contagioso, pero afecta al entorno. Foto: Freepik

Pero esa relación no permite afirmar que el estrés laboral provoque directamente la disfunción eréctil. Los estudios que encuentran asociaciones pueden mostrar que dos fenómenos aparecen vinculados, pero no necesariamente cuál provoca al otro ni si existe algún tercer factor que contribuya a explicar ambos.

Por eso, los resultados no significan que una jornada particularmente estresante vaya a producir por sí misma un problema sexual. Sí aportan, en cambio, un elemento más a considerar cuando se analiza el impacto del estrés laboral sobre la salud.

El trabajo puede ocupar buena parte de la vida adulta y sus efectos no necesariamente quedan limitados al ámbito profesional. Prestar atención a la carga de trabajo, al descanso, al nivel de presión y a las condiciones en las que se desarrolla la actividad también forma parte del cuidado integral de la salud.

Con base en El Tiempo/GDA