Proteger a los perros de las bajas y altas temperaturas es una preocupación habitual entre sus propietarios, especialmente cuando llega el invierno o el verano. Sin embargo, algunas medidas que se toman con la intención de cuidarlos pueden resultar contraproducentes si no se tienen en cuenta las características de cada animal.

El adiestrador canino Alan Peiró advierte que, en ocasiones, los perros sufren más por los cuidados inadecuados de sus dueños que por las condiciones climáticas en sí, según recoge TN. Entre los errores que señala están abrigarlos sin necesidad durante los días fríos y mojarlos de manera incorrecta cuando hace calor.

El especialista también recomienda no seguir indiscriminadamente consejos difundidos en redes sociales y tener en cuenta variables como el tipo de pelaje, la edad y la condición física del animal antes de aplicar cualquier medida.

¿Cuándo es necesario abrigar a un perro en invierno? No todos los perros necesitan ropa para enfrentar las bajas temperaturas. Algunas razas, como los galgos o los chihuahuas de pelo corto, pueden requerir abrigo durante los paseos para conservar el calor corporal.

Sin embargo, tampoco conviene mantenerles la ropa puesta durante períodos prolongados sin necesidad. En el caso de los perros con pelaje abundante o una capa aislante natural, abrigarlos puede favorecer el sobrecalentamiento. La recomendación es evaluar las características de cada mascota y las condiciones del ambiente, en lugar de aplicar la misma medida a todos los perros.

Mujer con un perro Freepik

Durante los días de altas temperaturas, mojar al perro puede ayudar a refrescarlo, pero la forma en que se hace también importa. Peiró advierte que mojar únicamente el lomo puede resultar insuficiente, especialmente en animales con pelaje denso.

El agua puede quedar retenida entre las capas del pelo y, si el perro permanece expuesto al sol, esa humedad puede dificultar el proceso de enfriamiento. Por eso, el adiestrador propone humedecer la barriga y las patas, además de garantizar que el animal tenga acceso permanente a agua fresca y limpia.

Durante el verano, también es importante modificar los horarios de paseo y actividad física para reducir la exposición al calor. Entre las medidas que conviene considerar se encuentran:



Evitar las horas de mayor calor: procurar no salir entre las 11 y las 15 horas, cuando la exposición solar puede ser más intensa.

Garantizar espacios de sombra: el perro debe contar con un lugar protegido donde descansar.

Limitar la actividad física: ajustar los paseos y el ejercicio a las condiciones climáticas.

Evitar superficies calientes: el asfalto expuesto al sol puede provocar lesiones en las almohadillas. Es preferible optar por tierra o superficies que no hayan acumulado demasiado calor.

El jadeo excesivo, la desorientación y los vómitos pueden ser señales de un golpe de calor en perros, una situación que requiere atención inmediata. Si aparecen estos síntomas, se recomienda comenzar a enfriar al animal con agua que no esté helada y buscar atención veterinaria de urgencia.

Proteger a los perros de las temperaturas extremas no implica necesariamente abrigarlos o mojarlos de cualquier manera. Adaptar los cuidados a sus características, evitar la exposición excesiva al calor y reconocer las señales de alerta son medidas fundamentales para preservar su bienestar.

Con base en El Tiempo/GDA