Cuándo es necesario tomar agua con sal para deshidratación y cuáles son sus riesgos reales

En redes sociales promueven con frecuencia el consumo de agua con sal como una forma de mejorar la hidratación, recuperar minerales o potenciar el funcionamiento del organismo. Sin embargo, esta práctica tiene indicaciones muy concretas y, fuera de determinados contextos, puede resultar innecesaria e incluso contraproducente. La clave está en comprender cuál es el papel del sodio en el cuerpo y en qué situaciones realmente se necesita reponerlo.

Cuando una persona realiza ejercicio intenso, atraviesa episodios de fiebre o permanece expuesta durante mucho tiempo a altas temperaturas, el organismo pierde agua a través del sudor. Pero no solo se eliminan líquidos: también se pierden electrolitos, entre ellos el sodio.

Según explica la Asociación Mexicana de Diabetes, en escenarios de deshidratación importante, reponer únicamente agua puede no ser suficiente. En algunos casos, incluso podría disminuir demasiado la concentración de sodio en sangre y favorecer la aparición de hiponatremia, una condición potencialmente grave.

Por esta razón, cuando existe una pérdida significativa de líquidos y minerales, puede recomendarse el consumo de agua acompañada de una pequeña cantidad de sal para ayudar a restablecer el equilibrio electrolítico.

Mujer haciendo ejercicio al aire libre. Foto: Freepik.

El sodio participa en funciones esenciales para el organismo. Interviene en la regulación de la presión arterial y resulta indispensable para el correcto funcionamiento de músculos y nervios. Además, contribuye a mantener el equilibrio de líquidos dentro y fuera de las células, fundamental para el trabajo adecuado de órganos tan importantes como el corazón y el cerebro.

Sin embargo, el agua con sal no debe utilizarse como reemplazo del agua potable ni incorporarse de forma rutinaria sin una necesidad específica. La doctora Danielle Paiva advierte que una ingesta excesiva de sodio puede alterar el equilibrio hídrico del organismo. Cuando la concentración de sal es demasiado elevada, el agua tiende a salir de las células, favoreciendo la pérdida de líquidos y aumentando el riesgo de deshidratación.

Además, cantidades excesivas de sodio pueden desencadenar una intoxicación que afecte el funcionamiento normal del cerebro.

El consumo habitual de agua con sal también puede tener consecuencias menos evidentes, pero igualmente relevantes. La doctora Widny Díaz Robles señala que esta práctica puede favorecer la retención de líquidos, elevar la presión arterial y provocar molestias digestivas.

En situaciones más severas, el exceso de sodio puede generar síntomas neurológicos como confusión, alteraciones del estado de conciencia, convulsiones y otras complicaciones que requieren atención médica inmediata. Por este motivo, este tipo de preparación solo debería utilizarse en contextos específicos de pérdida importante de líquidos y electrolitos.

Niño llena botella con agua de cañería. Foto: Freepik.

La mejor estrategia para hidratarse

Para la mayoría de las personas y en condiciones normales, el agua simple continúa siendo la mejor opción para mantenerse hidratado. El agua con sal puede tener utilidad en determinadas circunstancias relacionadas con la deshidratación, pero está lejos de ser una bebida que deba incorporarse de manera habitual.

Cuando se trata de hidratación cotidiana, la opción más segura y recomendada sigue siendo la más sencilla: beber suficiente agua a lo largo del día.

Con base en El Universal/GDA