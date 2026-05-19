Cuáles son los síntomas de la tiroides alterada que solemos confundir con el cansancio diario

La tiroides es una pequeña glándula ubicada en la parte frontal del cuello, pero su impacto en el organismo es mucho mayor de lo que muchos imaginan. Su correcto funcionamiento de la tiroides influye en procesos clave como el metabolismo, la temperatura corporal, el ritmo cardíaco y los niveles de energía. Sin embargo, diversas alteraciones de la tiroides pueden desarrollarse de manera silenciosa y confundirse fácilmente con el estrés o el cansancio cotidiano.

Muchas personas ignoran los síntomas de la tiroides porque aparecen de forma progresiva y se asemejan a molestias comunes de la rutina diaria. Por eso, los especialistas advierten sobre la importancia de prestar atención a cambios físicos y emocionales persistentes que podrían indicar desequilibrios hormonales.

Según el informe “Enfermedades de la tiroides” de MedlinePlus, esta glándula produce hormonas esenciales para regular múltiples funciones del cuerpo, por lo que cualquier alteración puede afectar tanto la salud física como el bienestar emocional.

Tipos de trastornos de la tiroides

Entre las enfermedades tiroideas más frecuentes se encuentran:

· Hipotiroidismo: ocurre cuando la glándula produce menos hormonas de las necesarias, lo que genera lentitud en funciones corporales.

· Hipertiroidismo: aparece por una producción excesiva de hormonas, acelerando procesos como el metabolismo y el ritmo cardíaco.

Señales de alerta de la tiroides que suelen pasar desapercibidas

Uno de los síntomas de hipotiroidismo e hipertiroidismo más comunes es:

· Agotamiento constante: algunas personas sienten debilidad, sueño excesivo o falta de energía incluso después de dormir bien.

Hay días en los que la energía nos hace mucha falta. Imagen: Pexels.

· Variaciones de peso sin cambios importantes en la alimentación o actividad física, un aspecto que suele ignorarse en las primeras etapas.

Además del cansancio, existen señales físicas que pueden servir como alerta:

· Caída del cabello

Hay maneras de ralentizar la caída del pelo mediante la alimentación. Foto: David Dixon/Flickr.

· Uñas frágiles

Foto: Wikimedia/Commons.

· Piel reseca

· Sensibilidad extrema al frío o al calor

Estas son algunas manifestaciones de problemas tiroideos. En ciertos casos, también puede aparecer inflamación en el cuello o dificultad para tragar.

Cambios emocionales y salud mental

Las alteraciones tiroideas no solo afectan el cuerpo, también influyen en el estado de ánimo y la salud mental. La ansiedad, la irritabilidad, los cambios emocionales repentinos y la tristeza persistente pueden estar vinculados con desequilibrios hormonales.

Asimismo, algunas personas experimentan problemas de memoria, dificultad para concentrarse o confusión mental. Estos síntomas suelen relacionarse con el estrés laboral o el agotamiento diario, por lo que muchas veces pasan desapercibidos y retrasan la búsqueda de atención médica.

Diagnóstico y tratamiento de la tiroides

Según MedlinePlus, el diagnóstico temprano es importante para evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida. Generalmente, los especialistas realizan análisis de sangre para evaluar los niveles hormonales y determinar si existe alguna alteración en el funcionamiento de la glándula tiroides.

Reconocer las señales del cuerpo y prestar atención a cambios persistentes puede marcar la diferencia. Aunque algunos síntomas parezcan comunes, identificarlos a tiempo permite acceder a un tratamiento adecuado y prevenir consecuencias mayores.