Cómo usar vinagre blanco para desinfectar tus verduras de hoja sin alterar su sabor ni arriesgar tu salud

Garantizar la inocuidad de las frutas y verduras antes de consumirlas es fundamental para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. Aunque el vinagre blanco diluido en agua es un método casero popular para lavar vegetales de hoja y otros productos frescos, su capacidad para eliminar microorganismos depende de distintas condiciones y no asegura por sí sola que los alimentos sean seguros.

El vinagre contiene ácido acético, una sustancia con propiedades antimicrobianas que, en determinadas condiciones, puede afectar a microorganismos como Salmonella y Escherichia coli. Sin embargo, la concentración de la solución, el tiempo de contacto y las características de la superficie del alimento influyen en su eficacia. Por eso, no conviene considerar el vinagre un desinfectante alimentario capaz de eliminar todos los patógenos.

¿Por qué no se recomienda usar detergentes para lavar frutas y verduras?

Frutas y verduras en un supermercado. Foto: Archivo El País.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) desaconseja lavar frutas y verduras con jabón, detergentes o limpiadores domésticos. Estos productos no están formulados para utilizarse sobre alimentos y pueden dejar residuos que terminen siendo ingeridos.

Hay varias razones para evitar su uso:



Riesgo de residuos químicos: los jabones y detergentes domésticos pueden dejar sustancias que no deben consumirse.

Características de los alimentos: algunas frutas y hortalizas tienen superficies irregulares o porosas, donde pueden acumularse residuos y suciedad.

Lavado seguro: la recomendación general es lavar los productos frescos con agua potable corriente, frotando suavemente la superficie cuando corresponda.

Aunque el vinagre puede tener propiedades antimicrobianas, no debe afirmarse que una mezcla casera elimina necesariamente todos los microorganismos ni que su uso garantiza la inocuidad de los alimentos.

Cómo lavar frutas y verduras de forma segura

Lavar frutillas Foto: Magnific

Para reducir la suciedad y los posibles contaminantes presentes en los productos frescos, es importante seguir una rutina de higiene adecuada:



Lavarse las manos: utilizar agua y jabón durante al menos 20 segundos antes de manipular frutas y verduras. Usar agua potable corriente: enjuagar cada alimento bajo el chorro de agua, incluso si se va a pelar antes de consumirlo. Frotar la superficie: limpiar suavemente las frutas y verduras con las manos. En los productos firmes, como algunas hortalizas, puede utilizarse un cepillo limpio destinado a ese fin. Retirar las partes dañadas: desechar las zonas golpeadas, deterioradas o con signos de descomposición. Secar los alimentos: utilizar una toalla de papel limpia o un paño limpio para retirar el exceso de humedad. Evitar la contaminación cruzada: mantener los productos frescos separados de la carne cruda y de los utensilios o superficies que hayan estado en contacto con ella.

El lavado de frutas y verduras con agua potable corriente es la medida doméstica recomendada para retirar suciedad y reducir parte de los microorganismos presentes en su superficie. No elimina todos los riesgos, pero, combinado con una correcta higiene de manos, utensilios y superficies, contribuye a una manipulación más segura de los alimentos.

Una feria de frutas y verduras en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Aclaración editorial importante: ajusté el enfoque del texto original para evitar presentar la mezcla de vinagre y agua como un método de desinfección cuya eficacia esté garantizada. La FDA recomienda lavar los productos frescos con agua corriente y desaconseja el uso de jabón y detergentes; además, el CDC señala que no se ha demostrado que el vinagre sea eficaz para eliminar los gérmenes de frutas y verduras.